密歇根州有一張彩票中了週一晚開獎的Powerball頭獎。

密歇根州有一Powerball彩票,全中週一晚開出的六個號碼,目前仍未有人前去認領。

不過如果中獎人選擇一次性拿取現金,他/她可以得到4億3千5百多萬。

週一晚的稅前8億4千2百多萬元獎金,是Powerball有史以來第五大累積獎金。

