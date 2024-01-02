【財經新聞】全美22州元旦日起調高最低工資

January 2, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF】

新年伊始，全美有22個州週一起實施新的最低工資標準，接下來還有三個州也會跟進，其中有些城市的最低工資已經超過所在州份的最低工資。

加州最低工資勞工Marta Armenta說：「我工作20加35小時，可能再多6小時？」

這位每週工作61小時的勞工，週一開始和22個州的數百萬領取最低工資的勞工一樣，週一起調漲工資，包括七個州加上首都華盛頓特區，最低時薪超過15元，還有其他幾個州也都升至兩位數，加州最低工資整體增至16元。

薪資關注人士Andy Shallal說：「潮流正朝著這方向走，我們身為僱主需要真正介入。」

至於俄勒岡州和內華達州，今年7月1日起最低時薪也會調漲，佛羅里達州則在9月調漲，這波漲幅從每小時23美分到超過2元不等。

在全國範圍內，一些公司可能會將調漲最低工資，視為對其利潤的壓力。

全國獨立零售聯會代表Mike O’Halloran說：「他們都在說，通脹正扼殺我們，貨價上漲、工資也在漲。」

今年4月開始，加州的速食店員工最低時薪還將調至20元。

與此同時，加州多家Pizza Hut連鎖店正在裁減所有運送司機，人數超過1200人，加盟業者表示，裁員是因為送餐服務停止，不過一些消費者認為，時間點很可疑。

加州Pizza Hut顧客Roja Salinas說：「非常難過和失望，那些大公司正在裁掉中產階級，他們正在求生存。」

Pizza Hut總部則回應表示，連鎖店都有遵照州府規定行事。

想了解最低工資調漲的數據，可以上DOL.gov網站查詢。

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