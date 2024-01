【KTSF】

踏入2024年,灣區捷運(BART)加價5.5%,而合資格的低收入市民,可享有的車票優惠,則由八折增至半價。

捷運週一平均每張車票加23美仙,加至4.43元,從東灣柏克萊乘搭至舊金山(三藩市)Embarcadero為例,車票加價25美仙,新票價是4.75元。

另一方面,捷運亦將路路通卡Clipper START的車票優惠從八折增加至五折,只要是年滿19至54歲的灣區居民,加上全年總收入低於聯邦貧窮線的200%,就符合資格申請。

以3人家庭為例,年收入不超過49,720元,4人家庭年收入在6萬元以下,就合資格享受捷運路路通Clipper START車票優惠。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。