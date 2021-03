奧克蘭推收入保障計劃 居民每月獲發500元不符帶條件

【KTSF 歐志洲報導】

東灣奧克蘭(屋崙)將在今年開始試行收入保障計劃。

在奧克蘭的「收入保障計劃」下,600個居民每個月會獲得500元,歷時18個月,不附帶任何條件。

這是全國最大規模的類似計劃,奧克蘭市長Libby Schaaf周二在視頻記者會中透露,春天或夏天可以開始這項派錢計劃。

符資格申請的市民,首先必須是少數族裔人士的低收入家庭,家中必須有一個18歲以下的孩子,申請人將經過審批過程,申請人也不需要有公民或合法移民身分。

申請人收入必須少於奧克蘭中位收入的50%,也就是一個三人家庭,年收入不得超過59,000元,而一半的名額將保留給年收入少於3萬元的家庭。

Schaaf透露,計劃資金完全來自私人捐款,目前已經籌到超過670萬,計劃將由非牟利機構Family Independence Initiative管理,並將最先在東奧克蘭推行。

Schaaf表示,在春季後期開始接受網上申請。

收入保障計劃在加州先是在中谷城市Stockton推行,該市為125人每個月派錢500元,收入保障計劃在近幾年受到更多市府支持,前總統參選人楊安澤就是以這計劃為他競選的主要政綱。

而支持這計劃的人士認為,無條件派錢,能夠幫助人們擺脫貧窮,試圖緩和收入不均問題,減低生活壓力,並改善人們健康。

