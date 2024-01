【KTSF】

加州州長紐森在2021年簽署一項新法例在元旦日生效,法例規定,大型零售商在加州擁有實體店,店內售賣兒童產品或玩具的話,必須劃定一個「性別中立區」,違例者最高罰款500元。

加州這項新法例適用於僱員最少有500人、售賣兒童產品或玩具的零售商,店內必須劃定一個「性別中立區」,違例者初犯罰款250元,再犯就罰款多達500元。

新法例的精神是將傳統的男孩和女孩推廣的產品分開擺放,等於暗示產品由某個性別使用是不適當。

至於零售店內傳統的男孩和女孩部門,就不會受影響。

