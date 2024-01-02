【灣區新聞】說唱歌手兼餐廳老闆楊曉川公開威脅者身分（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

說唱歌手兼餐廳老闆楊曉川（Chino Yang）發布歌曲批評，舊金山（三藩市）市長布里德的事件繼續發酵，他的歌曲引起全國有色人種協進會不滿，要求他將歌曲下架並道歉，事後楊曉川雖然道歉，但就表示是受到一位大人物威脅，他週一透露威脅他的是全國有色人種協進會舊金山分會主席Amos Brown。

華裔說唱歌手楊曉川在本月13日發表名為《San Francisco Our Home》的歌曲，當中歌詞提及政客們的虛偽，炮轟市長布里德，直指布里德是小丑。

歌曲發表後，受到布里德支持者的抨擊，楊曉川雖然其後在他的社交平台帳戶上發布了道歉片段，但當中亦提及受到一位「大人物」的威脅，以及自己最近正從心臟病發作中康復，身心都無法承受政治後果，為家人和生意而道歉。

全國有色人種協進會在上週四亦召開記者會，表示不接受楊曉川的道歉，組織指，說唱的形式起源於非洲裔，但楊曉川的方式只會加劇少數族裔之間的分化。

該組織又表示，將全國性的社會問題歸咎於布里德是不公平。

本台週一就跟楊曉川做了專訪，他坦言那位威脅他的人，就是舊金山分會主席Amos Brown牧師。

楊曉川說：「在12月21日的時候，應該是我心臟病發生大概第6天，他打電話去我餐館，很兇的找我姐姐說，The house is on fire，在美國的文化裡面這句房子著火了，如果別人給你講，很兇的話，他的證明是把你家燒掉。」

楊曉川和Asian Justice Movement組織的網上發文，要求Brown牧師道歉。

楊曉川更指，Brown牧師更向他發出威脅，指如果不跟從他的指示，他將會令整個非洲裔社區與楊曉川為敵。

楊曉川說：「然後他跟我姐，就是很兇的說，如果他不出來道歉，把說市長這些話，這個片段全部刪掉，他會讓整個黑人社區都以我為敵，非常兇的，我姐很害怕，所以我馬上打電話回他（Brown牧師），然後他就跟花了40多分鐘，講他說多麼有權力，認識多麼的人，為這個社會付出多麼東西，然後就說，你要聽我的，你不聽我的話，後果自負，你知道我是一名基督徒，所以我知道牧師的能力是多麼厲害，而且他又是這麼出名的牧師，他一旦幫他的信徒洗腦的話，我怕我的家人和自己都很大的人生安全。」

楊曉川表示，自己雖然依然害怕，但認為亞裔不應再沉默是金，要捍衛自己的權益，華人不能夠再受別人欺負。

楊曉川說：「其實還是有點害怕，但是我想了這麼久，我們不惹事，但是也不要怕事，因為現在社會的輿論都站在我們這邊，不光只是華人，我這段時間，接受了很多電台邀請，採訪我，但我都拒絕了，為什麼他們會邀請我，就是這件事情，已經成為一個全國性知道的事情，很多支持我的人，很感謝他們，有他們跟我站在一起，我就不害怕了。」

楊曉川表示，發布了道歉片段後，Brown牧師還一直以電話和短訊的方式騷擾他，但楊曉川表示希望和平解決事件。

楊曉川說：「我願意跟他坐下來，面對面的把這件事解決，但是在這前提之前，就是我一定要告訴大家誰是霸凌者，我們不能再說壓迫。」

另一方面，Brown牧師亦致電本台交代事件，但就拒絕對話內容錄音，他表示希望可以和楊曉川坐下來，把事實放出來，合力解決問題。

他表示曾和楊曉川通電話，並為他提供意見，Brown解釋The house is on fire在非洲裔的諺語內，可以解作問題的緊迫性，可能是語言問題，令雙方產生誤會，他亦回顧歷史指，非洲裔社區在仇亞浪潮期間，選擇與亞裔社區站在一起，共同抵制前總統特朗普「中國病毒」的說法，他呼籲兩個族裔必須團結，共同為平權努力。

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