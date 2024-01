【灣區新聞】說唱歌手兼餐廳老闆楊曉川公開威脅者身分（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

說唱歌手兼餐廳老闆楊曉川(Chino Yang)發布歌曲批評,舊金山(三藩市)市長布里德的事件繼續發酵,他的歌曲引起全國有色人種協進會不滿,要求他將歌曲下架並道歉,事後楊曉川雖然道歉,但就表示是受到一位大人物威脅,他週一透露威脅他的是全國有色人種協進會舊金山分會主席Amos Brown。

華裔說唱歌手楊曉川在本月13日發表名為《San Francisco Our Home》的歌曲,當中歌詞提及政客們的虛偽,炮轟市長布里德,直指布里德是小丑。

歌曲發表後,受到布里德支持者的抨擊,楊曉川雖然其後在他的社交平台帳戶上發布了道歉片段,但當中亦提及受到一位「大人物」的威脅,以及自己最近正從心臟病發作中康復,身心都無法承受政治後果,為家人和生意而道歉。

全國有色人種協進會在上週四亦召開記者會,表示不接受楊曉川的道歉,組織指,說唱的形式起源於非洲裔,但楊曉川的方式只會加劇少數族裔之間的分化。

該組織又表示,將全國性的社會問題歸咎於布里德是不公平。

本台週一就跟楊曉川做了專訪,他坦言那位威脅他的人,就是舊金山分會主席Amos Brown牧師。

楊曉川說:「在12月21日的時候,應該是我心臟病發生大概第6天,他打電話去我餐館,很兇的找我姐姐說,The house is on fire,在美國的文化裡面這句房子著火了,如果別人給你講,很兇的話,他的證明是把你家燒掉。」

楊曉川和Asian Justice Movement組織的網上發文,要求Brown牧師道歉。

楊曉川更指,Brown牧師更向他發出威脅,指如果不跟從他的指示,他將會令整個非洲裔社區與楊曉川為敵。

楊曉川說:「然後他跟我姐,就是很兇的說,如果他不出來道歉,把說市長這些話,這個片段全部刪掉,他會讓整個黑人社區都以我為敵,非常兇的,我姐很害怕,所以我馬上打電話回他(Brown牧師),然後他就跟花了40多分鐘,講他說多麼有權力,認識多麼的人,為這個社會付出多麼東西,然後就說,你要聽我的,你不聽我的話,後果自負,你知道我是一名基督徒,所以我知道牧師的能力是多麼厲害,而且他又是這麼出名的牧師,他一旦幫他的信徒洗腦的話,我怕我的家人和自己都很大的人生安全。」

楊曉川表示,自己雖然依然害怕,但認為亞裔不應再沉默是金,要捍衛自己的權益,華人不能夠再受別人欺負。

楊曉川說:「其實還是有點害怕,但是我想了這麼久,我們不惹事,但是也不要怕事,因為現在社會的輿論都站在我們這邊,不光只是華人,我這段時間,接受了很多電台邀請,採訪我,但我都拒絕了,為什麼他們會邀請我,就是這件事情,已經成為一個全國性知道的事情,很多支持我的人,很感謝他們,有他們跟我站在一起,我就不害怕了。」

楊曉川表示,發布了道歉片段後,Brown牧師還一直以電話和短訊的方式騷擾他,但楊曉川表示希望和平解決事件。

楊曉川說:「我願意跟他坐下來,面對面的把這件事解決,但是在這前提之前,就是我一定要告訴大家誰是霸凌者,我們不能再說壓迫。」

另一方面,Brown牧師亦致電本台交代事件,但就拒絕對話內容錄音,他表示希望可以和楊曉川坐下來,把事實放出來,合力解決問題。

他表示曾和楊曉川通電話,並為他提供意見,Brown解釋The house is on fire在非洲裔的諺語內,可以解作問題的緊迫性,可能是語言問題,令雙方產生誤會,他亦回顧歷史指,非洲裔社區在仇亞浪潮期間,選擇與亞裔社區站在一起,共同抵制前總統特朗普「中國病毒」的說法,他呼籲兩個族裔必須團結,共同為平權努力。

