【灣區新聞】PG&E家庭用戶每月煤電費將上升30多元（視頻）

根據太平洋煤電公司(PG&E)向州監管機構提交的年終費率調整報告,從週一開始,普通家庭用戶每月的費用將增加30多元。

PG&E指出,1月開始,一般住宅用戶每月的煤電費平均會增加13%,每個月要多付34.5元,舊金山(三藩市)紀事報的報導指出,加價金額較之前估計高出約2元。

PG&E表示,加價主要是為了更新老化的基礎設施,滿足不斷增長的電力需求,以及降低電線引發的火災風險。

過去十年,PG&E帳單金額不斷上漲,數據顯示,每月平均住宅的煤電帳單,金額從2016年1月的154.52元,升至2023年1月的241.03元,增加了86元有多。

批評者譴責,煤電費的上漲影響加州大多數家庭,原因是PG&E的煤電價格已是全國最高。

加州公用事業委員會11月一致投票通過PG&E今次的最大費率調整請求,今次的漲價反映PG&E直到2026年的四年預算,將會用於在山火風險高的社區鋪設1230哩長的地下電纜,可大大減少因電纜故障引發山火的風險。

在2023年,因烏克蘭戰爭等一連串原因,導致煤氣價格上漲,而PG&E新的費率調整方案今年會調降煤氣費。

PG&E表示1月的煤氣費較去年下降約9%,即普通住宅用戶的煤氣費將減少約17元。

另外,PG&E的氣象學家預測,今年冬季的氣溫會稍微高於正常,因此用戶對暖氣的需求不會像去年出現極端天氣的時候那麼高。

