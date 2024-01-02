【灣區新聞】PG&E家庭用戶每月煤電費將上升30多元（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據太平洋煤電公司（PG&E）向州監管機構提交的年終費率調整報告，從週一開始，普通家庭用戶每月的費用將增加30多元。

PG&E指出，1月開始，一般住宅用戶每月的煤電費平均會增加13%，每個月要多付34.5元，舊金山（三藩市）紀事報的報導指出，加價金額較之前估計高出約2元。

PG&E表示，加價主要是為了更新老化的基礎設施，滿足不斷增長的電力需求，以及降低電線引發的火災風險。

過去十年，PG&E帳單金額不斷上漲，數據顯示，每月平均住宅的煤電帳單，金額從2016年1月的154.52元，升至2023年1月的241.03元，增加了86元有多。

批評者譴責，煤電費的上漲影響加州大多數家庭，原因是PG&E的煤電價格已是全國最高。

加州公用事業委員會11月一致投票通過PG&E今次的最大費率調整請求，今次的漲價反映PG&E直到2026年的四年預算，將會用於在山火風險高的社區鋪設1230哩長的地下電纜，可大大減少因電纜故障引發山火的風險。

在2023年，因烏克蘭戰爭等一連串原因，導致煤氣價格上漲，而PG&E新的費率調整方案今年會調降煤氣費。

PG&E表示1月的煤氣費較去年下降約9%，即普通住宅用戶的煤氣費將減少約17元。

另外，PG&E的氣象學家預測，今年冬季的氣溫會稍微高於正常，因此用戶對暖氣的需求不會像去年出現極端天氣的時候那麼高。

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