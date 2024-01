【KTSF】

元旦日灣區陽光普照,但星期二及星期三兩天會下雨,星期二晚雨勢最大,也會大風。

國家氣象局預測,星期二下午局部地區開始下雨,深夜到星期三清晨時分雨勢最大。

除了大風之外,也有機會發生雷暴,預測星期三日間有驟雨,星期四陽光普照,星期五會下雨,不過雨勢不大。

氣象局發布的氣象圖顯示,加州未來6到10日,降雨量有機會高於正常,而美國西南部地區,包括南加州的降雨量,有更大機會超越同期的平均水平。

