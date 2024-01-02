【灣區新聞】舊金山金銀島除夕夜有人放煙火發生爆炸死亡（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山金銀島（Treasure Island）週一晚新年大除夕夜，有人放煙火時發生爆炸，受傷不治身亡。

事發地點在金銀島Exposition Drive 1200號路段，出事現場週一可以看到成排的蠟燭悼念死者，而在垃圾箱看到塞滿的炮竹。

根據警方報告，在大除夕晚上午夜過後約12時40分接獲報案，有人放煙火而受傷，救護人員趕到現場施予急救，但傷者重傷不治身亡。

一名不願上鏡頭的附近居民告訴記者，週日他聽到外面有人在放煙花，時間長達半個小時，而且聲音非常大聲，嚇得她都不趕出來。

有鄰居表示：「昨天（週日）入夜後很多鄰居都在放煙火，這個地區很多人，很多是黑人跟拉美裔，他們買很多煙火，燒了30分鐘，很吵，好像7月4號一樣，燒了很長的時間，碰碰碰…」

這位鄰居表示，當時屋外的聲音像是爆炸，連她的狗都被嚇到。

鄰居說：「我出來瞧了一下，很多人，但是我的鄰居叫我不要出來，本來是慶祝很開心的事，我們中國人說樂極生悲，我的狗狗都嚇死了。」

根據舊金山警方，新年私下放煙火是違法的，只有在國慶日期間可以合法購買煙花。

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