【灣區新聞】舊金山金銀島除夕夜有人放煙火發生爆炸死亡（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山金銀島(Treasure Island)週一晚新年大除夕夜,有人放煙火時發生爆炸,受傷不治身亡。

事發地點在金銀島Exposition Drive 1200號路段,出事現場週一可以看到成排的蠟燭悼念死者,而在垃圾箱看到塞滿的炮竹。

根據警方報告,在大除夕晚上午夜過後約12時40分接獲報案,有人放煙火而受傷,救護人員趕到現場施予急救,但傷者重傷不治身亡。

一名不願上鏡頭的附近居民告訴記者,週日他聽到外面有人在放煙花,時間長達半個小時,而且聲音非常大聲,嚇得她都不趕出來。

有鄰居表示:「昨天(週日)入夜後很多鄰居都在放煙火,這個地區很多人,很多是黑人跟拉美裔,他們買很多煙火,燒了30分鐘,很吵,好像7月4號一樣,燒了很長的時間,碰碰碰…」

這位鄰居表示,當時屋外的聲音像是爆炸,連她的狗都被嚇到。

鄰居說:「我出來瞧了一下,很多人,但是我的鄰居叫我不要出來,本來是慶祝很開心的事,我們中國人說樂極生悲,我的狗狗都嚇死了。」

根據舊金山警方,新年私下放煙火是違法的,只有在國慶日期間可以合法購買煙花。

