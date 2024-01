【灣區新聞】BART列車在東灣Orinda站附近脫軌起火 至少9人受傷

【KTSF】

灣區捷運(BART)的列車在東灣Orinda站和Lafayette站之間脫軌並起火,導致至少9人受傷。

灣區捷運表示,事發於9點20分左右,一列向東行的火車在Orinda站外部份脫軌,兩節車廂著火,導致至少9人受傷,並且要送院治療。

Orinda-Moraga消防局接報到達現場,並且將火撲滅。

捷運說脫軌事故發生後,Orinda站和Lafayette站車站關閉,建議黃線乘客尋求替代交通,而Rockridge站和Walnut Creek站之間亦不會有任何捷運服務,有需要的民眾可以使用AC Transit的巴士。

就在脫軌之前,捷運表示,其運營控制中心因為信號問題,電腦未能執行在事發地點之前的路軌交叉口的對齊程序,因而指示列車駕駛員在交叉口前以手動方式對齊路線,當列車脫軌時,駕駛員正在手動操作列車,至於過程中發生甚麼事仍在調查中。

