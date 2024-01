【國際新聞】日本7.6級地震至少48人死亡 恐再有7級地震

【有線新聞】

日本石川縣能登半島7.6級地震,至少48人死亡。當局監測到超過90次餘震,警告未來兩三日可能會再有7級地震,所有海嘯警報已經解除。首相岸田文雄指示全力救災,原定週二舉行的皇居新年公眾參拜活動取消。

輪島市中心的河井町地震引發大規模火災,焚燒十多小時才大致受控,過百間住宅和店舖被燒毀,當中大部分是木製建築。

距離震央約30公里的輪島市是重災區之一,當局接到大約50宗房屋倒塌報告,多人被硬物擊中受傷送院,有民眾被困,救援人員到場搜索。

旅遊熱點金澤亦有多幢建築物倒塌,石川縣、富山縣及新潟縣超過三萬戶在低溫下停水停電,多處山泥傾瀉,公路損毀嚴重,災區對外交通中斷,救援車輛和物資難以進入。

石川縣和新潟縣有核電站發生燃料池冷卻水溢出的情況,當局指冷卻水沒有洩漏到核電站外。

地震發生在當地元旦下午4時許,震源深度約16公里,是能登地區自1885年以來錄得最強的一次地震,幾乎全國都感到震動。

在日華人許先生說:「我們只要穿過一個高速地下隧道,我們就到沙灘了,結果我們七個人的手機,大概有五個人的手機都響起來了,大家就不約而同說是地震。因為當時我們收到的情報是可能有海嘯,所以我們就開車,拼命往大海的相反方向跑。」

首相岸田文雄表示救援分秒必爭,約一千名自衛隊成員已到受災地區,但北部災區因道路受損難以到達,當局會嘗試循海路前往該區。

宮內廳宣布,皇居新年公眾參拜活動取消,日皇德仁和皇后雅子對災情感到難過,希望在嚴寒天氣下,救災工作能夠盡快完成。

