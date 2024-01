【國際新聞】日航客機降落羽田機場與地震救援定翼機相撞 5人死亡

【有線新聞】

日航一架客機降落東京羽田機場時,與救助地震災區的海上保安廳飛機相撞起火,全機379人順利逃生。消防廳指客機上有17人受傷,最少10名港人乘客向香港入境處求助,有乘客因為急於逃生只帶了手機,遺留證件和行李,已向友人報平安。海上保安廳飛機機長在逃出後受重傷,其餘5人死亡。

客機降落時懷疑與海上保安廳的飛機碰撞,突然爆炸和冒出火光,之後繼續在跑道滑行。機身一直起火,客機後方跑道附近相信是保安廳飛機的位置,出現更大的火勢及冒出濃煙。網上片段見到,客機降落時機身猛烈搖晃,不斷傳出廣播聲音,並不斷冒煙。

有乘客和機組人員利用緊急滑梯由機艙口逃出,全機人都順利逃生,其後引擎等位置火勢更趨猛烈,陸續蔓延到機艙內,差不多吞噬整架飛機。

涉事日航JL516航班載有379人,包括12名機組人員及367名乘客,屬空中巴士A350-900型長程廣體雙引擎客機。當地周二下午4時,由札幌新千歲機場出發前往東京羽田機場,原定在5時40分抵達,但降落時發生事故。

海上保安廳指,他們一架MA722定翼機與日航客機相撞,定翼機當時準備前往新潟縣,運送物資救助地震災區。

有客機乘客憶述事發經過時仍心有餘悸,涉事日航客機乘客說:「起火一刻感受到衝擊,火勢變得猛烈,煙霧漸漸濃厚,感到性命受威脅,機艙內充滿濃煙,機尾和中段的艙門無法打開,所有人都從機頭離去。」

一名父親則接獲女兒傳送手機訊息交代機上情況,她當時受驚,說遇上危險了,但無論如何,她無事就好了,這是她從機艙內向外拍攝的相片,可感覺到外面起火。」

