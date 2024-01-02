【國際新聞】日航客機降落羽田機場與地震救援定翼機相撞 5人死亡

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日航一架客機降落東京羽田機場時，與救助地震災區的海上保安廳飛機相撞起火，全機379人順利逃生。消防廳指客機上有17人受傷，最少10名港人乘客向香港入境處求助，有乘客因為急於逃生只帶了手機，遺留證件和行李，已向友人報平安。海上保安廳飛機機長在逃出後受重傷，其餘5人死亡。

客機降落時懷疑與海上保安廳的飛機碰撞，突然爆炸和冒出火光，之後繼續在跑道滑行。機身一直起火，客機後方跑道附近相信是保安廳飛機的位置，出現更大的火勢及冒出濃煙。網上片段見到，客機降落時機身猛烈搖晃，不斷傳出廣播聲音，並不斷冒煙。

有乘客和機組人員利用緊急滑梯由機艙口逃出，全機人都順利逃生，其後引擎等位置火勢更趨猛烈，陸續蔓延到機艙內，差不多吞噬整架飛機。

涉事日航JL516航班載有379人，包括12名機組人員及367名乘客，屬空中巴士A350-900型長程廣體雙引擎客機。當地周二下午4時，由札幌新千歲機場出發前往東京羽田機場，原定在5時40分抵達，但降落時發生事故。

海上保安廳指，他們一架MA722定翼機與日航客機相撞，定翼機當時準備前往新潟縣，運送物資救助地震災區。

有客機乘客憶述事發經過時仍心有餘悸，涉事日航客機乘客說：「起火一刻感受到衝擊，火勢變得猛烈，煙霧漸漸濃厚，感到性命受威脅，機艙內充滿濃煙，機尾和中段的艙門無法打開，所有人都從機頭離去。」

一名父親則接獲女兒傳送手機訊息交代機上情況，她當時受驚，說遇上危險了，但無論如何，她無事就好了，這是她從機艙內向外拍攝的相片，可感覺到外面起火。」

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