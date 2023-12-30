【娛樂新聞】到拉斯維加斯巡唱與歌迷共度平安夜 草蜢唱《夢伴》向恩師梅艷芳致敬

2023年對草蜢來說可以用「馬不停蹄」來形容，因為他們的「RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會」，足跡不知不覺走勻了半個地球，台北小巨蛋、美國東西岸、新加坡、馬來西亞雲頂、澳門、高雄巨蛋，而在剛過去的平安夜，三子再飛到賭城拉斯維加斯，舉行了一連兩場巡迴演唱會。

2023年最後一站演出，草蜢更加不遺餘力，在12月23、24日於拉斯維加斯Venetian Theatre舉行的兩場巡唱，全場爆滿，與一眾當地樂迷一起迎接充滿歡樂的聖誕佳節。

再次踏足拉斯維加斯的舞台，草蜢三子不約而同地想起他們的恩師梅艷芳。兩晚的演出，草蜢特別獻唱了他們與梅姐合唱的《夢伴》，更在舞台後方正中央位置，放置了mic stand，彷彿就像跟梅姐一起在台上演出。

「因為十二月三十日係阿梅離開我哋第二十年，我哋都藉著今次演唱會去懷念佢，同好多愛錫佢嘅人一齊唱《夢伴》。」

旁邊的蘇志威強調說：「係成個演唱會送咗俾佢（阿梅）。」

回想當年跟著梅姐到不同地方登台，蔡一智還是記憶猶新，他說：「因為草蜢第一次出埠去美國登台，就係由梅姐帶住我哋，今日再嚟到賭城，感覺好溫暖好濃烈，我覺得阿梅今晚一定喺度同大家過聖誕，個心好溫暖。」

蔡一傑也認同說：「諗番起當年同佢周遊列國到處去嘅經歷，相信今晚台下嘅觀眾，當年應該都有睇過我哋一齊表演，係一個大家嘅共同回憶，非常之溫暖。」

除了全場大合唱《夢伴》，蔡一傑更在台上引領全場觀眾一起講：「Anita,We miss you!Merry Christmas!」場面溫暖感人。

為與觀眾一起歡度佳節，草蜢同現場觀眾玩傳帽仔遊戲，他們在台上一邊唱聖誕歌，台下觀眾一邊傳遞聖誕樹造型的綠色聖誕帽並戴到頭上，當音樂停下，誰的頭上有聖誕帽，便可以得到禮物，剛巧由一位男觀眾得獎，雖然幸運地得到有草蜢簽名的聖誕禮物，卻被全場觀眾取笑他「戴綠帽」，但佳節在前，男觀眾也不介意跟在場人士一起捧腹大笑。

當地觀眾的熱情反應，同時令草蜢表演得更加落力，當他們走到台下跟觀眾握手答謝時，蔡一傑不少心被爪傷手部，另一邊廂，蘇志威的手也同告受傷，但他解釋是跳舞時太落力自己整傷自己，而蔡一智則表示很喜歡在聖誕節開show，因為氣氛會更加強烈，他說：「其實今次我哋兩場show好抵睇，原本個rundown只有2小時，但最終我哋不斷加歌，唱多接近四十五分鐘，好在場館方面冇投訴。」三子更希望每年都可以來到美國開show，與當地熱情的歌迷一年一聚。