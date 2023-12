【娛樂新聞】到拉斯維加斯巡唱與歌迷共度平安夜 草蜢唱《夢伴》向恩師梅艷芳致敬

2023年對草蜢來說可以用「馬不停蹄」來形容,因為他們的「RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會」,足跡不知不覺走勻了半個地球,台北小巨蛋、美國東西岸、新加坡、馬來西亞雲頂、澳門、高雄巨蛋,而在剛過去的平安夜,三子再飛到賭城拉斯維加斯,舉行了一連兩場巡迴演唱會。 2023年最後一站演出,草蜢更加不遺餘力,在12月23、24日於拉斯維加斯Venetian Theatre舉行的兩場巡唱,全場爆滿,與一眾當地樂迷一起迎接充滿歡樂的聖誕佳節。 再次踏足拉斯維加斯的舞台,草蜢三子不約而同地想起他們的恩師梅艷芳。兩晚的演出,草蜢特別獻唱了他們與梅姐合唱的《夢伴》,更在舞台後方正中央位置,放置了mic stand,彷彿就像跟梅姐一起在台上演出。 「因為十二月三十日係阿梅離開我哋第二十年,我哋都藉著今次演唱會去懷念佢,同好多愛錫佢嘅人一齊唱《夢伴》。」 旁邊的蘇志威強調說:「係成個演唱會送咗俾佢(阿梅)。」 回想當年跟著梅姐到不同地方登台,蔡一智還是記憶猶新,他說:「因為草蜢第一次出埠去美國登台,就係由梅姐帶住我哋,今日再嚟到賭城,感覺好溫暖好濃烈,我覺得阿梅今晚一定喺度同大家過聖誕,個心好溫暖。」 蔡一傑也認同說:「諗番起當年同佢周遊列國到處去嘅經歷,相信今晚台下嘅觀眾,當年應該都有睇過我哋一齊表演,係一個大家嘅共同回憶,非常之溫暖。」 除了全場大合唱《夢伴》,蔡一傑更在台上引領全場觀眾一起講:「Anita,We miss you!Merry Christmas!」場面溫暖感人。 為與觀眾一起歡度佳節,草蜢同現場觀眾玩傳帽仔遊戲,他們在台上一邊唱聖誕歌,台下觀眾一邊傳遞聖誕樹造型的綠色聖誕帽並戴到頭上,當音樂停下,誰的頭上有聖誕帽,便可以得到禮物,剛巧由一位男觀眾得獎,雖然幸運地得到有草蜢簽名的聖誕禮物,卻被全場觀眾取笑他「戴綠帽」,但佳節在前,男觀眾也不介意跟在場人士一起捧腹大笑。 當地觀眾的熱情反應,同時令草蜢表演得更加落力,當他們走到台下跟觀眾握手答謝時,蔡一傑不少心被爪傷手部,另一邊廂,蘇志威的手也同告受傷,但他解釋是跳舞時太落力自己整傷自己,而蔡一智則表示很喜歡在聖誕節開show,因為氣氛會更加強烈,他說:「其實今次我哋兩場show好抵睇,原本個rundown只有2小時,但最終我哋不斷加歌,唱多接近四十五分鐘,好在場館方面冇投訴。」三子更希望每年都可以來到美國開show,與當地熱情的歌迷一年一聚。

