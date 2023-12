【灣區新聞】奧克蘭越裔警員調查大麻店盜竊案時中槍身亡

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)警隊一名越南裔警員週五凌晨時分調查一宗大麻店盜竊案報告時中槍,送院後傷重死亡。

奧克蘭警方表示,殉職警員是36歲的Tuan Le,姓名譯音黎順。

警方表示,週五凌晨1點左右,首先接報前往位於5 Ave附近的Embarcadero 400號路段的一間大麻店調查一宗盜竊案,警員在現場發現罪證,但當時匪徒已經逃走。

幾個小時後,清晨4點半左右,警方收到第二個報案電話,對方表示在同一地點正在發生盜竊案,警方再次派出同一隊警員回應。

當警察到達時,他們看到有多人離開商店逃跑,其中不止一個人向警察多次開槍,擊中一輛沒有警車標示的汽車,車內一名便衣警察中槍,送往Highland醫院,儘管醫護人員竭盡全力,但警員於上午8點44分傷重不治。

警方表示,殉職警員Tuan Le在越南西貢出生,2020年警校畢業後加入奧克蘭警隊,近年專門駐守西奧克蘭,Le遺下妻子。

警方讚揚Le為人仁慈,他的笑容令人難忘,奧克蘭臨時警察局長Darren Allison亦表示,這個職業的危險性是真實的,隨時要作出巨大的犧牲。

Allison說:「這對每個人來說都是一個艱難的時刻,我們向殉職警員的家人和朋友表示衷心的哀悼,我們為他們祈禱和給予支持,幫助他們渡過這艱難的時期。」

事件發生後,大批警察以及奧克蘭市長盛桃前往醫院,市長盛桃在週五發佈會上指,一名勇敢而敬業的奧克蘭警察在執行任務時犧牲了,她對消息感到震驚。

市長盛桃說:「我懇請奧克蘭人市民與警方隊成員,以及殉職警員的家人站在一起,尤其是在這個極其困難的時刻。」

Tuan Le是奧克蘭警隊歷來第54名殉職警員,警方呼籲任何人如有相關消息,致電(510) 238-3821,與警方兇殺案調查組聯絡。

