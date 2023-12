【KTSF】

舊金山(三藩市)金融區光天化日下發生搶劫案,匪徒從一個年過80的亞裔婆婆手中搶走現金。

警方資料顯示,搶劫案週四下午2點左右,在Market街夾2街一帶發生,疑犯是一個31歲白人男人,他從84歲的亞裔婆婆手中搶錢,當疑犯試圖逃離商店時,被警衛制服,其後警方到場拘捕了疑犯。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。