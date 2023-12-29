【灣區新聞】報告顯示灣區許多城市買家負擔得起的房屋數量大幅下降

【KTSF 古琳嘉報導】

根據一項房地產業者數據報告顯示，今年是近十年來人們最買不起房子的一年，加州許多城市，包括灣區，買家負擔得起的房屋數量大幅下降。

根據舊金山紀事報報導，房地產網站Redfin發布新報告顯示，2023年上市的房屋當中，只有16%的住家售價在當地屬於可負擔價格水平，比2022年的21%明顯下跌，也比2013年的50%跌幅更深。

Redfin對於可負擔的定義，是以買家支付5%的頭期款，並貸款三十年為計算，每月房貸金額不超過地區家庭收入中位數的30%。

按照這個定義，在舊金山都會地區，包含舊金山和San Mateo，上市房屋只有0.3%屬於可負擔，聖荷西都會地區也僅有不到1%的上市房屋屬於可負擔，奧克蘭地區則約2%屬於可負擔。

不過這早已不是新聞了，自從2013年Redfin有數據以來，舊金山都會區的可負擔價格房屋就一直是低於1%。

經濟學家普遍預測，房屋貸款利率明年將會下跌，但不至於跌至2021年的歷史低點，這將有助於房屋更為可負擔。

儘管較低的利率可能會吸引更多買家，但業內人士認為，如果需求增加但房屋供應沒有隨之增加，明年的房價還是有可能更高。

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