【灣區新聞】報告顯示灣區許多城市買家負擔得起的房屋數量大幅下降

【KTSF 古琳嘉報導】

根據一項房地產業者數據報告顯示,今年是近十年來人們最買不起房子的一年,加州許多城市,包括灣區,買家負擔得起的房屋數量大幅下降。

根據舊金山紀事報報導,房地產網站Redfin發布新報告顯示,2023年上市的房屋當中,只有16%的住家售價在當地屬於可負擔價格水平,比2022年的21%明顯下跌,也比2013年的50%跌幅更深。

Redfin對於可負擔的定義,是以買家支付5%的頭期款,並貸款三十年為計算,每月房貸金額不超過地區家庭收入中位數的30%。

按照這個定義,在舊金山都會地區,包含舊金山和San Mateo,上市房屋只有0.3%屬於可負擔,聖荷西都會地區也僅有不到1%的上市房屋屬於可負擔,奧克蘭地區則約2%屬於可負擔。

不過這早已不是新聞了,自從2013年Redfin有數據以來,舊金山都會區的可負擔價格房屋就一直是低於1%。

經濟學家普遍預測,房屋貸款利率明年將會下跌,但不至於跌至2021年的歷史低點,這將有助於房屋更為可負擔。

儘管較低的利率可能會吸引更多買家,但業內人士認為,如果需求增加但房屋供應沒有隨之增加,明年的房價還是有可能更高。

