【KTSF 尹晉豪報導】

南灣聖荷西警方搗破一間非法賭場和妓院,起出大批槍械和子彈,還有幾百磅大麻,以及約2萬元現金,拘補了5人。

本月聖荷西警方METRO特別行動組獲得線索,指出在市內北部Autumnvale Drive2400路段一個商業物業裡,有人非法營運賭場。

調查期間發現,大樓內的多個單位被用作非法賭博場所,以及從事販毒品和賣淫活動。

週三,在警方以及多個工作組的協助下,成功在現場逮捕了5人,年齡由24歲至44歲不等。

在搜查過程中,警方搜獲33支槍械,包括攻擊性武器、15萬發子彈、500磅大麻和約2萬元現金。

5個疑犯面臨多項嚴重控罪,被關押在Santa Clara縣監獄。

警方指出,受僱於妓院的成年女子,當局會向她們提供資源和援助。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。