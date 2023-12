【加州新聞】State Farm獲准明年起調高加州屋主房屋保險兩成

【KTSF 朱慧琪報導】

保險公司State Farm獲批准明年起調高加州屋主的房屋保險兩成。

根據The Sacramento Bee報導,州政府在上週批准保險公司State Farm明年將加州房屋保險的平均保費提高20%,根據2022年的數據顯示,State Farm承保比例佔全加州房屋保險的五分之一,是加州房屋保險最大的保險公司。

早在今年5月時,State Farm宣布由於成本上升和山火增加,不再接受新的加州房屋保險投保。

州保險局長Ricardo Lara在9月宣布了一系列的政策,其中包括允許保險公司使用電腦模型,來更好地規劃未來的損失,以便收回與加州保單保險相關的成本。

在交換的條件下,保險公司將同意為該州高風險山火地區的一定比例住宅提供保險。

有關的改變的細節尚未敲定,保險部門必須獲得批准,才能實施新的規管條例。

在本月初的聽證會上,Lara指,加州的保險規定已過時,不再反映當前的風險,他表示希望能在明年12月前完成新的立法規定。

