【全國新聞】今年聖誕新年長假航空公司表現大有改善

【KTSF 張麗月報導】

有人慶祝完聖誕節後回家,也有人趕緊搭飛機與家人歡聚,迎接新一年的來臨,因此週五是全年中航空交通最繁忙的日子之一,與去年聖誕期間出現的航空交通混亂比較,今年航空公司的表現大有改善,資料顯示,在上星期,只有不足1%航班取消。

單在週五,聯邦運輸安全管理局(TSA)估計,將有超過260萬人在全國的機場接受安全檢查通關,航空交通控制人員也預期,週五要處理4.3萬個航班。

聯邦航空管理局(FAA)局長Michael Whitaker表示,當局已經做好準備應對,以確保航空交通暢順。

Whitaker說:「我們曾經經歷這些,維珍尼亞州有一個指揮中心,監察整個系統,不論是關於天氣、航班延誤、我們與航空公司溝通,盡力確保航空交通暢順。」

旅遊業專家表示,遙距工作也可以減輕機場的擠塞。

與去年聖誕期間出現的航空交通混亂比較,今年美國航空公司的應對方法大有改善,根據FlightAware,在上星期,只有不足1%航班取消。

不過萬一有旅客受到影響,專家提出一些建議。

The Points Guy營運編輯Clint Henderson說:「當你發現航班取消,立即到客務部查詢,趕快第一個排隊,也要致電航空公司,最後預先在手機下載app,因為有時自己能重新訂位。」

美國汽車協會(AAA)預測,由聖誕前夕12月23日至元旦日,共有750萬人搭飛機,也是美國機場最繁忙的日子。

