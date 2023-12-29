【全國新聞】今年聖誕新年長假航空公司表現大有改善

【KTSF 張麗月報導】

有人慶祝完聖誕節後回家，也有人趕緊搭飛機與家人歡聚，迎接新一年的來臨，因此週五是全年中航空交通最繁忙的日子之一，與去年聖誕期間出現的航空交通混亂比較，今年航空公司的表現大有改善，資料顯示，在上星期，只有不足1%航班取消。

單在週五，聯邦運輸安全管理局（TSA）估計，將有超過260萬人在全國的機場接受安全檢查通關，航空交通控制人員也預期，週五要處理4.3萬個航班。

聯邦航空管理局（FAA）局長Michael Whitaker表示，當局已經做好準備應對，以確保航空交通暢順。

Whitaker說：「我們曾經經歷這些，維珍尼亞州有一個指揮中心，監察整個系統，不論是關於天氣、航班延誤、我們與航空公司溝通，盡力確保航空交通暢順。」

旅遊業專家表示，遙距工作也可以減輕機場的擠塞。

與去年聖誕期間出現的航空交通混亂比較，今年美國航空公司的應對方法大有改善，根據FlightAware，在上星期，只有不足1%航班取消。

不過萬一有旅客受到影響，專家提出一些建議。

The Points Guy營運編輯Clint Henderson說：「當你發現航班取消，立即到客務部查詢，趕快第一個排隊，也要致電航空公司，最後預先在手機下載app，因為有時自己能重新訂位。」

美國汽車協會（AAA）預測，由聖誕前夕12月23日至元旦日，共有750萬人搭飛機，也是美國機場最繁忙的日子。

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