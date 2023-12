【KTSF 尹晉豪報導】

加州公路巡警週五晚在南灣聖荷西一帶設立檢查站,檢查駕駛者有沒有在酒精或藥物影響下開車,什麼是醉酒駕駛?喝多少酒就有機會酒精含量超標?

加州法例規定,駕駛者血液內酒精含量達到0.08%或以上,就是醉酒駕駛,等於一個成年人如果喝了兩杯酒,或24安士啤酒,就很有可能酒精含量超標,不能安全駕駛。

法例對21歲以下人士的限制更嚴格,血液酒精含量達到0.01%,就算是醉駕,初次違例的21歲以上人士,會被吊銷駕駛執照4個月,21歲以下人士會被停牌1年。

這個週末是除夕夜,大家如果喝了酒就不應該開車,警方週五晚8點到週六清晨4點會在不公開的地點隨機找出酒後駕車的人。

