新的一年快將到來,您是否想看舊金山的跨年煙火秀?灣區走走採訪了Pyro Spectaculars的Souza家族第五代同時也是煙火秀製作人和創意總監Matthew Gilfillan,在過去的40年裡,他的家族和他的團隊不斷創新,將舊金山的跨年煙火秀打造成了一場世界級的盛事。 你知道煙火秀的煙花是如何製作的嗎?你知道煙火秀的音樂是如何搭配的嗎?你知道煙火秀的最佳觀賞地點在哪裡嗎?灣區走走為你揭曉燦爛煙火的幕後秘密! #KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #PyroSpectaculars #fireworks #SanFrancisco #舊金山#跨年煙火

