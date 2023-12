【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)週三先後發生兩宗亞裔被人襲擊的案件,其中一名六旬女事主遭到拳打腳踢,需要送院治理,她情況危殆。

舊金山警方表示,一名63歲亞裔女事主,週三下午2點50分左右,在Moscone中心對出的Mission街800號路段被人襲擊,年齡介乎16至18歲的兩女一男非洲裔青年,多次出拳擊打和用腳踢女事主,更用女事主的拐杖打她,事主送院治理,情況嚴重。

之後在晚上約7點,一名16歲亞裔少女,在Balboa高中附近的Delano Avenue 600號路段,遭到3名15至25歲的非洲裔男子拳擊,其中一名匪徒打了事主3拳,搶走事主的背囊後逃去,事主損失一個水樽、銀包和一些卡片。

本台向警方詢問兩宗案件是否有關連,警方尚未有回應。

