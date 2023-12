【灣區新聞】舊金山Embarcadero捷運站列車發現男屍 死因疑吸食過量毒品

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Embarcadero捷運站一架列車上日前發現一具男性屍體,當局表示,死因可能和過量吸食毒品有關。

BART捷運警察表示,一名男子星期二在Embacadero捷運站,往Dublin方向的一架列車上昏迷。

根據警察記錄,救援人員曾對事主使用類鴉片藥物的解藥納洛酮,事主最終證實當場死亡,警方相信事件沒有可疑,但實際死因仍然有待法醫官判定。

今年以來捷運站發生多宗致命案件,很多都涉及濫藥,包括感恩節前就發生兩宗,一宗發生在東灣奧克蘭(屋崙)Fruitvale站,另一宗發生在舊金山的Powell站。

而舊金山今年的濫藥意外致死個案更創新高,單是今年首11個月,就有752人因意外服用過量藥物而死亡,超越2020年全年錄得726宗的舊紀錄,而元兇是芬太尼,再加上12月的數字,累計的死亡個案將會再推高。

針對濫藥引發的公共危機,舊金山推出不同措施應對,包括本月起檢測污水中的芬太尼水平。

