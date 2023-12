【灣區新聞】說唱歌手楊曉川發佈歌曲大罵舊金山治安 矛頭直指市長布里德（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

說唱歌手兼餐廳老闆楊曉川(Chino Yang)在本月發表歌曲《San Francisco Our Home》,當中歌詞抨擊舊金山(三藩市)當下治安狀況,並將矛頭直指市長布里德,他的歌曲引起全國有色人種協進會不滿,要求他將歌曲下架並道歉。

舊金山華裔說唱歌手楊曉川,在本月13日發表名為《San Francisco Our Home》的歌曲,當中歌詞提及城市領袖應為治安惡化、仇視亞裔、零售盜竊等的問題負上責任,歌詞亦指政客們的虛偽,炮轟市長布里德,直指布里德是小丑。

楊曉川說:「因為我知道槍打出頭鳥,長輩都是沉默是金,華人有這麼多政客,但是他們從來都不為華人說話,我作為一個微不足道的,做餐飲業的一個說唱歌手,我就覺得算了,我就冒險了,我就站到衝到第一位,我就為華人說大家想說的這些話。」

楊曉川指,自己的餐廳自2020年以來,在3年內發生7次盜竊,他指從創作、拍攝到發表,用了差不多半年時間,希望通過音樂,傳達對舊金山灣區當下的治安和政府無能的憤怒,歌曲發表後,受到布里德支持者的抨擊,楊曉川其後在他的社交平台帳戶上發布了道歉視頻,但當中亦提及受到一位「大人物」的威脅,以及自己最近正從心臟病發作中康復,身體和精神上都無法承受政治後果,為家人和生意而道歉。

楊曉川說:「我收到了很多威脅,尤其是來自一些權勢人物,他們與參議員有聯繫,或者是頂級精英,我只是一個平民,所以為了摯愛的親朋戚友,我公開道歉,關於我的行為,和我在影片中所說的話。」

與此同時,他亦都在道歉片中加上一項調查,詢問網民們民選官員是否應該為犯罪和無家可歸負上責任。

楊曉川說:「為了保護我的家人,我答應了那人不說太多,但是我可以告訴你,這個團體是黑人最大的團體,我可以告訴你,他們是最大,黑人最有影響力的,他能影響到街頭黑人的混混也好,也能夠影響到總統的那些人,如果是10年前,我一點都不害怕,因為我知道我自己的權利,我知道華人在美國跟別人、所有的美國人是一樣,只要你拿的美國護照,你負了稅,你就有公民所有的權利 ,我願意抗爭到最高法院,但是我現在,剛剛兩個禮拜之前,剛剛做了心臟手術,差一點心肌梗塞死掉,然後孩子還小,生意現在不好做,所以就不能跟他正面對抗,我只能夠妥協,只能夠退後一步。」

楊曉川強調,歌曲創作並沒有要挑起華裔與其他族裔之間的差別,他在歌中以及本台訪問中,提到他與很多非洲裔朋友一起成長,他從小住在灣景區,亦支持「黑人生命寶貴」運動。

另一方面,就算楊曉川在週三全國有色人種協進會新聞稿發佈後,已經發佈道歉片段,全國有色人種協進會,以及多個非洲裔組織,在週四上午舉行新聞發佈會,譴責楊曉川對布里德的公開批評,並要求他下架歌曲片段,他們的新聞稿也表示,前舊金山市長布朗亦有份出席,但週四在會上就見不到布朗。

許多發表演說的非洲裔領袖,將此事歸因於尊重問題,並表示他們認為,楊曉川將布里德上任前的問題,歸咎於布里德是不公平。

全國有色人種協進會舊金山分會主席Amos Brown對外界指,黑人社區「不關心亞裔社區的痛苦」的說法感到不滿,他直指歌曲是不誠實和不尊重市長,他讚揚市長布里德和地檢官謝安宜,指她們竭盡全力確保公共安全。

另一方面,聯合維和團團長雷千紅 就前來現場支持楊曉川。

雷千紅說:「我是剛剛才知道會議,今天早上有人告訴我,我才來,我覺得他們這樣對待那說唱歌手很不公平,我們每一個人都有第一修正案的權利。」

雷千紅表示,大家必須深究的是,為什麼他要創作這首歌,她又指選舉年即將來臨,有人可能希望布里德連任,因而作出某些政治行動。

