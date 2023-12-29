【灣區新聞】說唱歌手楊曉川發佈歌曲大罵舊金山治安 矛頭直指市長布里德（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

說唱歌手兼餐廳老闆楊曉川（Chino Yang）在本月發表歌曲《San Francisco Our Home》，當中歌詞抨擊舊金山（三藩市）當下治安狀況，並將矛頭直指市長布里德，他的歌曲引起全國有色人種協進會不滿，要求他將歌曲下架並道歉。

舊金山華裔說唱歌手楊曉川，在本月13日發表名為《San Francisco Our Home》的歌曲，當中歌詞提及城市領袖應為治安惡化、仇視亞裔、零售盜竊等的問題負上責任，歌詞亦指政客們的虛偽，炮轟市長布里德，直指布里德是小丑。

楊曉川說：「因為我知道槍打出頭鳥，長輩都是沉默是金，華人有這麼多政客，但是他們從來都不為華人說話，我作為一個微不足道的，做餐飲業的一個說唱歌手，我就覺得算了，我就冒險了，我就站到衝到第一位，我就為華人說大家想說的這些話。」

楊曉川指，自己的餐廳自2020年以來，在3年內發生7次盜竊，他指從創作、拍攝到發表，用了差不多半年時間，希望通過音樂，傳達對舊金山灣區當下的治安和政府無能的憤怒，歌曲發表後，受到布里德支持者的抨擊，楊曉川其後在他的社交平台帳戶上發布了道歉視頻，但當中亦提及受到一位「大人物」的威脅，以及自己最近正從心臟病發作中康復，身體和精神上都無法承受政治後果，為家人和生意而道歉。

楊曉川說：「我收到了很多威脅，尤其是來自一些權勢人物，他們與參議員有聯繫，或者是頂級精英，我只是一個平民，所以為了摯愛的親朋戚友，我公開道歉，關於我的行為，和我在影片中所說的話。」

與此同時，他亦都在道歉片中加上一項調查，詢問網民們民選官員是否應該為犯罪和無家可歸負上責任。

楊曉川說：「為了保護我的家人，我答應了那人不說太多，但是我可以告訴你，這個團體是黑人最大的團體，我可以告訴你，他們是最大，黑人最有影響力的，他能影響到街頭黑人的混混也好，也能夠影響到總統的那些人，如果是10年前，我一點都不害怕，因為我知道我自己的權利，我知道華人在美國跟別人、所有的美國人是一樣，只要你拿的美國護照，你負了稅，你就有公民所有的權利 ，我願意抗爭到最高法院，但是我現在，剛剛兩個禮拜之前，剛剛做了心臟手術，差一點心肌梗塞死掉，然後孩子還小，生意現在不好做，所以就不能跟他正面對抗，我只能夠妥協，只能夠退後一步。」

楊曉川強調，歌曲創作並沒有要挑起華裔與其他族裔之間的差別，他在歌中以及本台訪問中，提到他與很多非洲裔朋友一起成長，他從小住在灣景區，亦支持「黑人生命寶貴」運動。

另一方面，就算楊曉川在週三全國有色人種協進會新聞稿發佈後，已經發佈道歉片段，全國有色人種協進會，以及多個非洲裔組織，在週四上午舉行新聞發佈會，譴責楊曉川對布里德的公開批評，並要求他下架歌曲片段，他們的新聞稿也表示，前舊金山市長布朗亦有份出席，但週四在會上就見不到布朗。

許多發表演說的非洲裔領袖，將此事歸因於尊重問題，並表示他們認為，楊曉川將布里德上任前的問題，歸咎於布里德是不公平。

全國有色人種協進會舊金山分會主席Amos Brown對外界指，黑人社區「不關心亞裔社區的痛苦」的說法感到不滿，他直指歌曲是不誠實和不尊重市長，他讚揚市長布里德和地檢官謝安宜，指她們竭盡全力確保公共安全。

另一方面，聯合維和團團長雷千紅 就前來現場支持楊曉川。

雷千紅說：「我是剛剛才知道會議，今天早上有人告訴我，我才來，我覺得他們這樣對待那說唱歌手很不公平，我們每一個人都有第一修正案的權利。」

雷千紅表示，大家必須深究的是，為什麼他要創作這首歌，她又指選舉年即將來臨，有人可能希望布里德連任，因而作出某些政治行動。

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