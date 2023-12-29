【灣區新聞】灣區沿岸發巨浪警報 舊金山消防局呼籲民眾提防

【KTSF 毛皓延報導】

國家氣象局向灣區沿岸地區發出巨浪警報，預計面向西邊的海灘可以有高達30多呎的巨浪出現，舊金山（三藩市）消防局表示，海面情況難以預測，可以非常危險，提醒民眾保持距離。

舊金山消防隊長Justin Schorr說：「雖然看著巨浪和海洋引人入勝，但走近海邊是非常危險的。」

市民未來幾天將可以見識到海洋的力量，但當局說這種情況很快可以變得致命。

Schorr說：「有人說這是一場最可怕的惡夢，在這種天氣下，滑浪是個壯麗的情景，人們都不習慣看到這種巨浪，就算對於最有經驗的游泳好手和衝浪者，這種海面情況都是非常危險的。」

Schorr雖然有多年經驗，但他不希望需要出海救人，令救援人員的性命處於危險中。

Schorr說：「千萬不要這樣做，如果你有危險需要救援，我們會派出消防員和海上救援人員，還有金門公園的救生員和海岸防衛隊，如果你只是為了滿足腎上腺素，你並不需要將這麼多人的生命放在危險中。」

有多次水上救援經驗的他，說巨浪情況難以預測。

Schorr說：「海浪的數目、大小、有多少水流，這是我們不能預計的，所以不用到海中行動當然是最好。」

而在Sutro Bath可見，有民眾正在感受大自然的威力，大浪正正打在他們面前，Schorr說，在這種天氣下，情況一瞬間就可以變成一場災難，再次強調要和海洋保持距離。

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