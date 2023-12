【灣區新聞】灣區沿岸發巨浪警報 舊金山消防局呼籲民眾提防

【KTSF 毛皓延報導】

國家氣象局向灣區沿岸地區發出巨浪警報,預計面向西邊的海灘可以有高達30多呎的巨浪出現,舊金山(三藩市)消防局表示,海面情況難以預測,可以非常危險,提醒民眾保持距離。

舊金山消防隊長Justin Schorr說:「雖然看著巨浪和海洋引人入勝,但走近海邊是非常危險的。」

市民未來幾天將可以見識到海洋的力量,但當局說這種情況很快可以變得致命。

Schorr說:「有人說這是一場最可怕的惡夢,在這種天氣下,滑浪是個壯麗的情景,人們都不習慣看到這種巨浪,就算對於最有經驗的游泳好手和衝浪者,這種海面情況都是非常危險的。」

Schorr雖然有多年經驗,但他不希望需要出海救人,令救援人員的性命處於危險中。

Schorr說:「千萬不要這樣做,如果你有危險需要救援,我們會派出消防員和海上救援人員,還有金門公園的救生員和海岸防衛隊,如果你只是為了滿足腎上腺素,你並不需要將這麼多人的生命放在危險中。」

有多次水上救援經驗的他,說巨浪情況難以預測。

Schorr說:「海浪的數目、大小、有多少水流,這是我們不能預計的,所以不用到海中行動當然是最好。」

而在Sutro Bath可見,有民眾正在感受大自然的威力,大浪正正打在他們面前,Schorr說,在這種天氣下,情況一瞬間就可以變成一場災難,再次強調要和海洋保持距離。

