【灣區新聞】通用汽車起訴舊金山市府不公平地徵收逾億稅款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

通用汽車GM上週向加州法院起訴舊金山市府，指控該市在2016年到2022年的七年期間，不公平地向該公司徵收一億多美元稅款，訴訟要求舊金山市府退回所有稅款加上利息，對此舊金山市府律師辦公室表示，正在檢視訴訟內容。

這起訴訟主要跟通用旗下的Cruise無人駕駛汽車有關，根據舊金山紀事報報導，通用汽車GM上週入禀舊金山高等法院，指控舊金山市府自2016到2022年的七年期間，不公平的向該公司徵收1.08億美元的稅，提告的理據是，該公司認為市府對稅款的估算是錯誤的，因為該公司在舊金山市的銷售和僱員實際上很有限。

總部位於底特律的通用汽車在訴狀中指出，舊金山市錯誤地將該公司的納稅義務，與其總部位於舊金山的Cruise無人駕駛汽車部門連結在一起，等於把該公司在全球的30億美元收入也連結起來。

通用聲稱，Cruise自動駕駛汽車技術軟體公司，是一個獨特的商業實體運作，通用強調，其核心汽車業務在舊金山市，沒有僱用任何人，沒有工廠或其他實體地點，也沒有經銷店，並且只銷售該市的零售商品數額極少，在2022年約為677,000美元。

今年10月，Cruise在舊金山市發生一起撞車事故，涉及Cruise自動駕駛汽車撞到，並拖曳一名行人，事件引發當局的調查，也導致Cruise在加州被停牌。

其後通用展開重組計劃，解雇Cruise 24%的員工，約900人，不過通用並未說明為何選在這個時候控告舊金山市府，但訴訟無疑會讓雙方的關係雪上加霜。

本台也就有關訴訟詢問舊金山市府律師邱信福的辦公室，該辦公室回應稱，正在檢視訴訟內容，並且會在法庭作出回應。

通用的訴狀引用《加州政府法規》，要求根據城市內進行的活動比例，公平地反映在城市的稅務上，要求舊金山市府退還所有1.08億美元溢收的稅款，加上接近1300萬元的利息。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。