【灣區新聞】通用汽車起訴舊金山市府不公平地徵收逾億稅款（視頻）

通用汽車GM上週向加州法院起訴舊金山市府,指控該市在2016年到2022年的七年期間,不公平地向該公司徵收一億多美元稅款,訴訟要求舊金山市府退回所有稅款加上利息,對此舊金山市府律師辦公室表示,正在檢視訴訟內容。

這起訴訟主要跟通用旗下的Cruise無人駕駛汽車有關,根據舊金山紀事報報導,通用汽車GM上週入禀舊金山高等法院,指控舊金山市府自2016到2022年的七年期間,不公平的向該公司徵收1.08億美元的稅,提告的理據是,該公司認為市府對稅款的估算是錯誤的,因為該公司在舊金山市的銷售和僱員實際上很有限。

總部位於底特律的通用汽車在訴狀中指出,舊金山市錯誤地將該公司的納稅義務,與其總部位於舊金山的Cruise無人駕駛汽車部門連結在一起,等於把該公司在全球的30億美元收入也連結起來。

通用聲稱,Cruise自動駕駛汽車技術軟體公司,是一個獨特的商業實體運作,通用強調,其核心汽車業務在舊金山市,沒有僱用任何人,沒有工廠或其他實體地點,也沒有經銷店,並且只銷售該市的零售商品數額極少,在2022年約為677,000美元。

今年10月,Cruise在舊金山市發生一起撞車事故,涉及Cruise自動駕駛汽車撞到,並拖曳一名行人,事件引發當局的調查,也導致Cruise在加州被停牌。

其後通用展開重組計劃,解雇Cruise 24%的員工,約900人,不過通用並未說明為何選在這個時候控告舊金山市府,但訴訟無疑會讓雙方的關係雪上加霜。

本台也就有關訴訟詢問舊金山市府律師邱信福的辦公室,該辦公室回應稱,正在檢視訴訟內容,並且會在法庭作出回應。

通用的訴狀引用《加州政府法規》,要求根據城市內進行的活動比例,公平地反映在城市的稅務上,要求舊金山市府退還所有1.08億美元溢收的稅款,加上接近1300萬元的利息。

