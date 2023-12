【有線新聞】

緬因州選舉官員禁止前總統特朗普參與州的總統初選,是第二個州份取消他參選。

緬因州州務卿貝洛斯在34頁的判決書指,根據美國憲法第14修正案,參與叛亂的人禁止擔任公職,因此應取消特朗普參選資格,又指他在2020年大選中散播虛假信息,煽動國會山莊騷亂,強調憲法不容忍攻擊政府基礎的行為。

特朗普競選團隊批評貝洛斯干預選舉,表明會向州法院提出上訴。

科羅拉多州最高法院上周亦引用憲法,禁止特朗普參加總統初選。

