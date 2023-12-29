【財經新聞】聯儲局明年料減息 專家指是首次置業人士入市好機會

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預料聯儲局已準備好在明年減息，專家表示，明年可能是首次置業人士入市的好機會。

屋價經歷多年破紀錄新高、貸款利率創歷史新高，以及龐大的市場需求後，一些專家表示，首次置產人士在明年可能會有更大的置業希望。

RSM首席經濟學家Joe Brusuela說：「未來將會較便宜，但我不會說容易或較少痛苦。」

經濟學家Joe Brusuelas表示，聯儲局預期明年會減息，這讓大家可能買得起屋。

根據本週發布的美國全國房屋價格指數，10月房價創新高，而貸款利率就高達7厘，達到23年來最高水準，再加上歷史上的低庫存推高屋價，如果想在2024年置產，應該怎樣做？

BiggerPockets房地產播客David Greene說：「在你再入市時會有房屋，但需求很大時，它們就很快消失，某人會準備行動，而你希望那個人就是你。」

Greene給大家4個貼士，一、改善財務狀況，例如還清債務、節省金錢和提高信用額，以便獲得較好貸款的機會；二、加強對市場的研究，考慮自己實際能負擔的費用，以及甚麼是你的優先選項。

Greene說：「你可以改變那房屋的一切，除了它的位置，所以真正優先考慮的是地區，而不是那些看似最好的房屋。」

三、一旦貸款獲得批准，讓貸款人員和房地產經紀人一起合作。

最後就是考慮等到冬天，原因是冬天房屋銷售通常會放緩，因此競爭將會減少。

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