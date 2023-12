【財經新聞】聯儲局明年料減息 專家指是首次置業人士入市好機會

【KTSF】

預料聯儲局已準備好在明年減息,專家表示,明年可能是首次置業人士入市的好機會。

屋價經歷多年破紀錄新高、貸款利率創歷史新高,以及龐大的市場需求後,一些專家表示,首次置產人士在明年可能會有更大的置業希望。

RSM首席經濟學家Joe Brusuela說:「未來將會較便宜,但我不會說容易或較少痛苦。」

經濟學家Joe Brusuelas表示,聯儲局預期明年會減息,這讓大家可能買得起屋。

根據本週發布的美國全國房屋價格指數,10月房價創新高,而貸款利率就高達7厘,達到23年來最高水準,再加上歷史上的低庫存推高屋價,如果想在2024年置產,應該怎樣做?

BiggerPockets房地產播客David Greene說:「在你再入市時會有房屋,但需求很大時,它們就很快消失,某人會準備行動,而你希望那個人就是你。」

Greene給大家4個貼士,一、改善財務狀況,例如還清債務、節省金錢和提高信用額,以便獲得較好貸款的機會;二、加強對市場的研究,考慮自己實際能負擔的費用,以及甚麼是你的優先選項。

Greene說:「你可以改變那房屋的一切,除了它的位置,所以真正優先考慮的是地區,而不是那些看似最好的房屋。」

三、一旦貸款獲得批准,讓貸款人員和房地產經紀人一起合作。

最後就是考慮等到冬天,原因是冬天房屋銷售通常會放緩,因此競爭將會減少。

