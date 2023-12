【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)針對袋裝肉桂蘋果醬的疾病調查,有最新消息,FDA一位官員向政治新聞網Politico透露,這類袋裝肉桂蘋果醬含鉛量超標的污染,可能是故意行為,將向產品負責人追究責任。

FDA檢查厄瓜多爾AustroFoods工廠,發現產品肉桂原料的鉛含量,超過提議標準2000多倍,而這批肉桂則是由另一家公司Negasmart提供。

FDA調查部門在週三表示,已經有82宗確認報告,與袋裝食品中含鉛量超標有關,受影響的大多數人都很年幼,但也有成年人受到影響。

這些袋裝食品,在美國以WanaBana、Weis和Schnucks等品牌銷售。

鉛對人體有害,並且沒有安全水平,人體應避免接觸。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。