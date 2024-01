【娛樂新聞】陳慧琳世界巡回演唱會美加四場結束 宣布2024轉戰亞洲與歌迷瘋狂唱跳

闊別樂壇多年的陳慧琳Kelly,今年全面復出舉行《陳慧琳 Season 2 世界巡回演唱會》,繼早前澳門站後,Kelly於聖誕期間再遠飛美加舉行四站個唱。久別重逢,Fans 熱情爆燈,握手環節紛紛衝到台邊,Kelly則驚喜看到不少歌迷成長,帶同另一半撐場。美加站後,2024年Kelly將轉移亞洲,先後在馬來西亞、廣州及上海舉行,繼續與歌迷瘋狂唱跳。

今次世界巡演美加站,為期半個多月,12月16號率先在拉斯維加斯,20及24號轉飛到北美馬里蘭州及康乃狄克州,與當地Fans歡度聖誕節後,30號再飛多倫多站作終結,Kelly說:「站與站間都有幾日休息,感覺唔太辛苦,反而好開心見到好多朋友,街上面又撞到好多香港人,好親切,疫情困咗三年,可以飛係好開心!」

對上一次Kelly拉斯維加斯演唱會已經是2006年,所以看到當年還是小妹妹,今日婷婷玉立帶同另一半捧場,Kelly感受良多:「好恐怖,咁就十幾年,嗰陣時我都未結婚。」而愛靚的Kelly準備了大量fans耳熟能詳的歌曲外,歌衫上亦與之前澳門站有所不同,由型格皮衫皮褲、短裙長靴,到斜膊白身連身長裙、閃花花前面優雅後面露背晚裝,睇到台下粉絲目不暇給。

靚衫靚人靚歌,Kelly十二分投入演出,台下Fans亦萬二分熱情,Kelly說:「已經有好多年冇見當地fans,以為他們會變得比較冷靜,但原來佢哋仲有一顆好熱情嘅心,唔使提醒一起歌已經自動起身跳舞,有啲仲送利是、花,就連自己戴嘅帽都送俾我,好感動!」不過最令Kelly開心,是可以再次與fans握手,事關因為疫情,之前舉行的演唱會場地都未能好近距離同fans接觸,馬里蘭州一站場館批准可以握手,台下隨即群情洶湧,湧出走道,最終因塞住回舞台路線,握手環節要多加一首歌。

踏入2024, Kelly祝願大家身體健康、世界和平。完成了美加站後2月24日Kelly會轉到廣州、3月23日上海,然後馬來西亞及新加坡等,Kelly說:「真係好耐冇同唔同地方嘅歌迷見面,希望透過今次巡迴與各地Fans一齊唱跳,互相感受大家嘅成長,開心瘋狂唱一晚!」

