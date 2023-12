【KTSF】

密歇根州最高法院裁定,特朗普可以參加2024年密州的共和黨初選。

密歇根州最高法院決定不受理有關的上訴,一批認為應該禁止特朗普參加密州初選的人士,針對上訴庭的裁定,將官司訴訟到密州最高法院,但大法官認為,這宗案件不適宜在州最高法院審理,因為上訴一方所提出的問題,不應該由州最高法院來解答。

同一性質的訴訟,在科羅拉多州最高法院就有完全相反的裁決,科州最高法院認為,根據聯邦憲法第14修訂案第三條,特朗普因為參與民眾騷亂,所以不能參加在科州的總統選舉,預料這兩宗案件將訴訟到聯邦最高法院。

