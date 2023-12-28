【灣區新聞】金州勇士兩大新秀與小球迷歡渡聖誕節（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

金州勇士兩大新秀Brandin Podziemski和Trayce Jackson-Davis，週三應邀出席球隊的公益活動，跟小朋友一起做餅乾，最後兩人更化身聖誕老人，發送球隊禮物卡，讓小朋友度過了一個滿滿「勇士隊」的聖誕節。

身高超過190公分以上的聖誕老人，應該不大常見，但Chase Center的球隊商店，週三卻一次來了兩位，Podziemski和Jackson-Davis當天化身聖誕老人，跟小朋友一起做餅乾彩繪。

作為年度菜鳥，平常都得聽學長聽教練，這回總算有機會教小朋友聽話，兩人一邊帶著小朋友做餅乾，自己也好好發揮一下藝術的天份。

Jackson-Davis說：「我做餅乾的表現很扎實，做了幾個種類，有籃球形狀，有勇士隊徽形狀，還有我的Trayce餅乾，大寫T字，（你覺得此刻你能靠這表現打敗Podzemiski嗎？）我認為我的作品絕對比他的好，雖然還沒看到他做的，但我很確定，我看好我的。」

很有信心自己餅乾做的比隊友讚，至於Podzeimski則是走數字系列路線，一樣玩得不亦樂乎。

而兩人除了打扮得像聖誕老人，也真的像聖誕老人一樣，帶來球隊商店的禮物卡，讓小朋友可以好好在這血拚他們的聖誕禮物。

買完還可以直接要簽名，而兩人當然也是來者不拒。

當完了做餅乾的聖誕老公公之後，這兩位球員他們自己又有甚麼想要的聖誕禮物嗎？

Podziemski說：「很明顯的我們想贏，但同樣我們要打得夠好，你作為菜鳥的聖誕節只有一次，所以我們嘗試專注，嘗試想贏，但我們上一場比賽最後沒有贏球，不過一如過往我們全力以赴。」

Jackson-Davis說：「我最想要的禮物是總冠軍，這是第一也是首要的，MVP也許跟總冠軍一樣，這是我們想要的，這是勇士球迷想要的，也是我們在努力的。」

那怕在如此輕鬆的場合，兩人還是不忘球場上贏球的重要，也希望2023年還剩兩場主場賽事用勝利封關。

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