【灣區新聞】金州勇士兩大新秀與小球迷歡渡聖誕節（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

金州勇士兩大新秀Brandin Podziemski和Trayce Jackson-Davis,週三應邀出席球隊的公益活動,跟小朋友一起做餅乾,最後兩人更化身聖誕老人,發送球隊禮物卡,讓小朋友度過了一個滿滿「勇士隊」的聖誕節。

身高超過190公分以上的聖誕老人,應該不大常見,但Chase Center的球隊商店,週三卻一次來了兩位,Podziemski和Jackson-Davis當天化身聖誕老人,跟小朋友一起做餅乾彩繪。

作為年度菜鳥,平常都得聽學長聽教練,這回總算有機會教小朋友聽話,兩人一邊帶著小朋友做餅乾,自己也好好發揮一下藝術的天份。

Jackson-Davis說:「我做餅乾的表現很扎實,做了幾個種類,有籃球形狀,有勇士隊徽形狀,還有我的Trayce餅乾,大寫T字,(你覺得此刻你能靠這表現打敗Podzemiski嗎?)我認為我的作品絕對比他的好,雖然還沒看到他做的,但我很確定,我看好我的。」

很有信心自己餅乾做的比隊友讚,至於Podzeimski則是走數字系列路線,一樣玩得不亦樂乎。

而兩人除了打扮得像聖誕老人,也真的像聖誕老人一樣,帶來球隊商店的禮物卡,讓小朋友可以好好在這血拚他們的聖誕禮物。

買完還可以直接要簽名,而兩人當然也是來者不拒。

當完了做餅乾的聖誕老公公之後,這兩位球員他們自己又有甚麼想要的聖誕禮物嗎?

Podziemski說:「很明顯的我們想贏,但同樣我們要打得夠好,你作為菜鳥的聖誕節只有一次,所以我們嘗試專注,嘗試想贏,但我們上一場比賽最後沒有贏球,不過一如過往我們全力以赴。」

Jackson-Davis說:「我最想要的禮物是總冠軍,這是第一也是首要的,MVP也許跟總冠軍一樣,這是我們想要的,這是勇士球迷想要的,也是我們在努力的。」

那怕在如此輕鬆的場合,兩人還是不忘球場上贏球的重要,也希望2023年還剩兩場主場賽事用勝利封關。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。