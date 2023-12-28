【加州新聞】加州州立公園策略焚燒越益頻繁 有居民憂影響健康（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

消防官員指出，策略焚燒是預防特大山火的有效措施，加州州立公園發生策略焚燒的次數越來越頻繁，不少加州居民亦正在擔心，山火產生的煙霧對健康的影響。

所謂的策略焚燒，即是利用以火攻火的策略，在消防人員的控制情況下，蓄意放火焚燒植被，來製做小規模山火，以減少植被的面積，藉此減低日後發生大型山火的機會。

根據Mercurynews的報導，在2021年1月，州和聯邦機構決定鼓勵更多策略焚燒，計畫在2025年前達到一年燃燒40萬英畝的目標，而今年則約為5萬英畝。

當局表示，過去加州經常發生低強度火災，這避免了更大規模的火災，當附近的居民提前收到策略焚燒的通知時，可以減少接觸煙霧的機會．

隨著策略焚燒的增加，在上年4月，美國肺臟協會和位於奧克蘭（屋崙）的非牟利研究機構PSE Healthy Energy發布了一份報告，評估山火和策略焚燒對健康的影響，報告總結指，雖然策略焚燒也可能產生有害煙霧，但總體空氣質素和健康影響估計低於正常山火煙霧。

另外亦有研究指，部分原因是火燒程度較輕，和持續時間較短，而且居住在附近的人，通常會提前收到通知，策略熒燒還含有較低濃度的有害微粒，但儘管如此，吸入任何煙霧都對身體有害。

所有煙霧都含有PM2.5微粒，這些微粒直徑小於2.5微米，約為人類頭髮厚度的50分之1，可以滲透到肺部深處，引起微小的撕裂和發炎，就算即使短暫接觸PM2.5微粒，也會引發哮喘發作，並增加心臟病或肺部疾病住院的人數，患有心臟或肺部疾病的兒童和老年人，尤其容易受到傷害。

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