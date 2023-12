【加州新聞】加州州立公園策略焚燒越益頻繁 有居民憂影響健康（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

消防官員指出,策略焚燒是預防特大山火的有效措施,加州州立公園發生策略焚燒的次數越來越頻繁,不少加州居民亦正在擔心,山火產生的煙霧對健康的影響。

所謂的策略焚燒,即是利用以火攻火的策略,在消防人員的控制情況下,蓄意放火焚燒植被,來製做小規模山火,以減少植被的面積,藉此減低日後發生大型山火的機會。

根據Mercurynews的報導,在2021年1月,州和聯邦機構決定鼓勵更多策略焚燒,計畫在2025年前達到一年燃燒40萬英畝的目標,而今年則約為5萬英畝。

當局表示,過去加州經常發生低強度火災,這避免了更大規模的火災,當附近的居民提前收到策略焚燒的通知時,可以減少接觸煙霧的機會.

隨著策略焚燒的增加,在上年4月,美國肺臟協會和位於奧克蘭(屋崙)的非牟利研究機構PSE Healthy Energy發布了一份報告,評估山火和策略焚燒對健康的影響,報告總結指,雖然策略焚燒也可能產生有害煙霧,但總體空氣質素和健康影響估計低於正常山火煙霧。

另外亦有研究指,部分原因是火燒程度較輕,和持續時間較短,而且居住在附近的人,通常會提前收到通知,策略熒燒還含有較低濃度的有害微粒,但儘管如此,吸入任何煙霧都對身體有害。

所有煙霧都含有PM2.5微粒,這些微粒直徑小於2.5微米,約為人類頭髮厚度的50分之1,可以滲透到肺部深處,引起微小的撕裂和發炎,就算即使短暫接觸PM2.5微粒,也會引發哮喘發作,並增加心臟病或肺部疾病住院的人數,患有心臟或肺部疾病的兒童和老年人,尤其容易受到傷害。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。