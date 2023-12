【KTSF】

根據汽油價格追蹤網站GasBuddy的預測,明年的汽油價格將連續第二年下降。

GasBuddy汽油價格追蹤網站預測,美國人明年在油站花費將減少320億美元,它預測明年的汽油每加侖平均價格為3.38美元,這比今年少了13美分,也低於2022年的3.95美元。

這一預測對於消費者來說是個好消息,因為消費者對生活成本的波動非常敏感,尤其是在汽油價格的波動上。

去年俄羅斯入侵烏克蘭,導致全球汽油價格飆升至歷史最高水平。

