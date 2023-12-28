【全國新聞】布林肯等美國官員到墨西哥尋求解決非法入境者激增問題

December 28, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(U.S. Department of State)

【KTSF 朱慧琪報導】

德州南部邊境持續的移民危機正處於「臨界點」，國務卿布林肯等美國官員到達墨西哥，與當局協商並尋求更多支援，以減少邊境口岸的無證人士湧入。

一班美國高級官員，包括國務卿布林肯和國土安全部長Alejandro Mayorkas，週三與墨西哥總統以及安全內閣會面，目標是試圖阻止穿越美國南部邊境的非法移民激增。

德州Eagle Pass區市長Rolando Salinas Jr.表示，他們的社區已經不勝負荷。

Salinas Jr.說：「Eagle Pass每日都會受到2-3千人的猛烈攻擊，這並不公平、不道德，Eagle Pass的事讓我們感覺被聯邦政府忽視了。」

美墨雙方會議期間，美國官員預期會提出一些要求，包括讓無證的走線人士向南遷移、控制移民向北遷移時所用的鐵路，同時提供不前往邊境的獎勵措施，例如派發簽證，以便走線人士可以留在墨西哥。

德州民主黨議員Gabe Vasquez說：「我們目前見到大量人流湧入邊境，令非牟利組織、教會以及其他非聯邦政府的人道救援工作真的不知所措。」

目前大約有11萬名走線人士正在墨西哥邊境內的避難所和營地中等待進入美國，當中許多人希望能透過合法途徑進入美國。

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