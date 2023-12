【KTSF】

舊金山(三藩市)Embarcadero捷運站週二發生命案。

BART捷運警察週二傍晚約5點半接報指,在舊金山Embarcadero捷運站的一架列車上尋獲一具屍體,救援人員之後到場,車站一度關閉8分鐘,兩條行車方向都受影響,造成列車嚴重延誤。

當局正調查事件,認為案件沒有可疑,當局沒有透露死因與死者身份。

今次是自星期日一名男子陳屍在Daly City捷運站後,再有人死於捷運站內。

