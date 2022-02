Warm Springs捷運站旁行人及單車專用天橋啟用

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Fremont市Warm Springs捷運站旁邊的行人及單車專用天橋,在工程延遲多年後週四正式啟用。

位於Fremont市Warm Springs捷運站,旁邊的行人及單車用天橋週四清晨5點正式啟用。

Fremont市長Lily Mei說:「我們提供社區需要的服務。」

Fremont市長說,工程延遲,是因為受到疫情影響,這條耗資4100萬建成的行人及單車專用天橋及廣場,對社區的幫助很大。

捷運發言人Chris Filippi說:「我們這裡有超過4千個房屋單位,約50間高科技公司,好像Tesla,亦有學校,很多人在這裡需要使用乘搭捷運。」

捷運發言人說,從Fruitvale到Warm Spring站,需要用35分鐘,如果加上20多分鐘在走路上,就接近1小時,但如今這個情況不會再出現,那現在需要多久?市民Felix說,可能只需要1分鐘,他說現在可以每天早上多睡一會。

市民Felix Coto說:「我有更多時間買咖啡等等。」

