Warm Springs捷運站旁行人及單車專用天橋啟用

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Fremont市Warm Springs捷運站旁邊的行人及單車專用天橋，在工程延遲多年後週四正式啟用。

位於Fremont市Warm Springs捷運站，旁邊的行人及單車用天橋週四清晨5點正式啟用。

Fremont市長Lily Mei說：「我們提供社區需要的服務。」

Fremont市長說，工程延遲，是因為受到疫情影響，這條耗資4100萬建成的行人及單車專用天橋及廣場，對社區的幫助很大。

捷運發言人Chris Filippi說：「我們這裡有超過4千個房屋單位，約50間高科技公司，好像Tesla，亦有學校，很多人在這裡需要使用乘搭捷運。」

捷運發言人說，從Fruitvale到Warm Spring站，需要用35分鐘，如果加上20多分鐘在走路上，就接近1小時，但如今這個情況不會再出現，那現在需要多久？市民Felix說，可能只需要1分鐘，他說現在可以每天早上多睡一會。

市民Felix Coto說：「我有更多時間買咖啡等等。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。