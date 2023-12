【KTSF】

Pizza Hut公司將在加州解僱1200多名送貨司機。

Pizza Hut決定在2月底之前,解僱所有送貨司機,超過1200名員工將受到影響。

加州的Pizza Hut顧客必須使用Doordash、Grubhub和Uber Eats等第三方應用程式,才能得到送餐服務。

