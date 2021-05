灣區捷運為吸引乘客回流 計畫將票價最多減至半價（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著經濟重啟,灣區捷運(BART)為吸引乘客回流,計畫將票價最多減至半價。

Berryessa新捷運站,四層高的停車場從來沒有人使用過,捷運現在打算吸引乘客回流。

捷運發言人Alicia Trost說:「我們將提供半價的Clipper卡票價,就是想歡迎乘客回來,我們從來沒有做過這麼大的折扣。」

這項優惠只限今年9月,另外,捷運還計畫推遲原定明年1月調漲票價的日期,而從8月30號開始,捷運還將恢復大部分服務,包括每15分鐘一班列車,目前是每半小時一班,週一到週六的營運時間,也將從現在的晚9點延長至午夜。

由於疫情,捷運和其他公共交通機構都損失慘重,幸好有聯邦救助金,可以補貼車票收入,儘管公交人流正在慢慢恢復,但是遠程工作,以及人們可能擔心公交系統沒有足夠空間容易傳染病毒,因此要恢復到疫情前的狀況,估計仍需一年時間。

捷運近期週間的乘客量日均超過63,000人,但與疫情前的日均超過40萬人次,仍相距甚遠。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。