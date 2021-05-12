灣區捷運為吸引乘客回流 計畫將票價最多減至半價（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

隨著經濟重啟，灣區捷運（BART）為吸引乘客回流，計畫將票價最多減至半價。

Berryessa新捷運站，四層高的停車場從來沒有人使用過，捷運現在打算吸引乘客回流。

捷運發言人Alicia Trost說：「我們將提供半價的Clipper卡票價，就是想歡迎乘客回來，我們從來沒有做過這麼大的折扣。」

這項優惠只限今年9月，另外，捷運還計畫推遲原定明年1月調漲票價的日期，而從8月30號開始，捷運還將恢復大部分服務，包括每15分鐘一班列車，目前是每半小時一班，週一到週六的營運時間，也將從現在的晚9點延長至午夜。

由於疫情，捷運和其他公共交通機構都損失慘重，幸好有聯邦救助金，可以補貼車票收入，儘管公交人流正在慢慢恢復，但是遠程工作，以及人們可能擔心公交系統沒有足夠空間容易傳染病毒，因此要恢復到疫情前的狀況，估計仍需一年時間。

捷運近期週間的乘客量日均超過63,000人，但與疫情前的日均超過40萬人次，仍相距甚遠。

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