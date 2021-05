【KTSF】

經過一年多的居家抗疫,在疫情逐漸好轉之際,灣區捷運(BART)也看到乘客明顯增加,並計劃從下個月起增加服務。

捷運公佈的數字顯示,在剛過去的週末,乘客人數是自去年3月疫情以來週末的最高紀錄,而上星期週間,平均每天也有約6萬乘客,上週五更突破65,000人,是自疫情以來乘客最多的一天,達到疫情前日均乘客量的八成四。

捷運因此計劃從6月1號到15號期間,於週間相繼增加26個班次,週六也將增加15個班次,而從5月15號起,所有捷運車站都將重開。

