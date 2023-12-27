【灣區新聞】國家氣象局預測本週有兩輪風暴 有機會水浸（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區在迎來一個乾爽的聖誕節後，國家氣象局預測，本星期會有兩輪風暴，並有機會水浸，提醒民眾為風雨做準備。

灣區週二陰天和乾爽，國家氣象局預測，首輪風暴會在星期三早上抵達北灣地區，帶來強風和中等降雨，Napa和Santa Rosa等地會錄得半吋至1吋降雨，舊金山（三藩市）、東灣和南灣廣泛地區，降雨量預測會少於半吋，情況會持續到星期四早上。

之後在星期五早上至星期六，灣區會再受到一股較強風暴影響，東灣和南灣會錄得0.2至1吋降雨，舊金山和中半島等沿岸地區比較大雨，雨量介乎1吋至1.5吋，加上受強風影響，兩股風暴有機會造成細小的樹木倒塌，以及聖誕裝飾和戶外傢俬被吹倒。

同時受到國王潮的影響，當局週二向舊金山海灣地區發出沿海水浸預警，另外，巨浪警報在星期四生效，預計面向西邊的海灘可以有高達25呎至30呎的巨浪出現，呼籲市民遠離海邊，不要背對海洋。

國家氣象局指，根據目前預測，灣區星期日除夕夜大致乾爽，新年首個星期則有更多降雨。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。