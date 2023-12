【灣區新聞】國家氣象局預測本週有兩輪風暴 有機會水浸（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區在迎來一個乾爽的聖誕節後,國家氣象局預測,本星期會有兩輪風暴,並有機會水浸,提醒民眾為風雨做準備。

灣區週二陰天和乾爽,國家氣象局預測,首輪風暴會在星期三早上抵達北灣地區,帶來強風和中等降雨,Napa和Santa Rosa等地會錄得半吋至1吋降雨,舊金山(三藩市)、東灣和南灣廣泛地區,降雨量預測會少於半吋,情況會持續到星期四早上。

之後在星期五早上至星期六,灣區會再受到一股較強風暴影響,東灣和南灣會錄得0.2至1吋降雨,舊金山和中半島等沿岸地區比較大雨,雨量介乎1吋至1.5吋,加上受強風影響,兩股風暴有機會造成細小的樹木倒塌,以及聖誕裝飾和戶外傢俬被吹倒。

同時受到國王潮的影響,當局週二向舊金山海灣地區發出沿海水浸預警,另外,巨浪警報在星期四生效,預計面向西邊的海灘可以有高達25呎至30呎的巨浪出現,呼籲市民遠離海邊,不要背對海洋。

國家氣象局指,根據目前預測,灣區星期日除夕夜大致乾爽,新年首個星期則有更多降雨。

