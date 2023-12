【灣區新聞】舊金山市府1月2日到12日回收聖誕樹（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府自疫情後,首度舉辦回收聖誕樹活動,將聖誕樹削成木屑,提醒市民在1月將家中的聖誕樹放在垃圾桶旁邊,讓當局收走。

垃圾回收公司Recology綠源再生,和其他舊金山市府部門週二舉辦闊別3年的削木活動,將一棵棵的聖誕樹碎成木屑回收。

工務局提醒民眾,Recology將會在1月2日到12日回收市內的聖誕樹。

市民只需要在收垃圾的前一晚,將聖誕樹放在藍色回收桶旁邊,讓垃圾車翌日收走。

當局表示,這個是個超過30年的傳統,能夠有助改善環境。

舊金山工務局局長Carla Short說:「這個計劃的好處是,給予聖誕樹另一條生命,我們將樹木削成木屑後,它們能用作推肥、改善泥土,更能幫助種植,延續樹木生命,同時亦能保持城市清潔。」

當局希望民眾注意在回收聖誕樹前,將樹上的所有飾物和燈飾拆走,不要將樹放在膠袋中,長過6英呎的樹可以斬開一半,亦要切記不要錯失1月2日至12日的回收時段。

Short說:「若市民不在適當時間棄置聖誕樹,我們最終會另外接到報告去收樹,這些樹會送往堆填區,而不是被化成堆肥。」

Recology表示,他們屆時會駛過舊金山每條街道,回收500公噸的聖誕樹。

Recolog公關Robert Reed說:「500噸是非常多的聖誕樹,我們齊來出力讓聖誕樹不被送往堆填區,這樣做是為環境著想,因為當我們對環境好,任何人都會有好處。」

