【灣區新聞】舊金山市府1月2日到12日回收聖誕樹（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市府自疫情後，首度舉辦回收聖誕樹活動，將聖誕樹削成木屑，提醒市民在1月將家中的聖誕樹放在垃圾桶旁邊，讓當局收走。

垃圾回收公司Recology綠源再生，和其他舊金山市府部門週二舉辦闊別3年的削木活動，將一棵棵的聖誕樹碎成木屑回收。

工務局提醒民眾，Recology將會在1月2日到12日回收市內的聖誕樹。

市民只需要在收垃圾的前一晚，將聖誕樹放在藍色回收桶旁邊，讓垃圾車翌日收走。

當局表示，這個是個超過30年的傳統，能夠有助改善環境。

舊金山工務局局長Carla Short說：「這個計劃的好處是，給予聖誕樹另一條生命，我們將樹木削成木屑後，它們能用作推肥、改善泥土，更能幫助種植，延續樹木生命，同時亦能保持城市清潔。」

當局希望民眾注意在回收聖誕樹前，將樹上的所有飾物和燈飾拆走，不要將樹放在膠袋中，長過6英呎的樹可以斬開一半，亦要切記不要錯失1月2日至12日的回收時段。

Short說：「若市民不在適當時間棄置聖誕樹，我們最終會另外接到報告去收樹，這些樹會送往堆填區，而不是被化成堆肥。」

Recology表示，他們屆時會駛過舊金山每條街道，回收500公噸的聖誕樹。

Recolog公關Robert Reed說：「500噸是非常多的聖誕樹，我們齊來出力讓聖誕樹不被送往堆填區，這樣做是為環境著想，因為當我們對環境好，任何人都會有好處。」

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