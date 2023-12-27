【全國新聞】德州南部每日逾萬人非法入境 無證移民危機處「臨界點」

【KTSF 朱慧琪報導】

德州南部邊境持續的移民危機正處於「臨界點」，最近每天都有超過一萬名移民非法越過美國和墨西哥邊境，為邊境官員帶來壓力。

到本月為止，聯邦官員通報7天平均數，每日有超過9,600名移民非法進入美國，是有史以來最高的紀錄之一。

Eagle Pass邊境聯盟代表Adriana Martinez說：「我在河流上與那些移民談過，他們說只想要更好的生活，我認為我們可以幫他們，而美國是需要更多工人，所以我認為，移民可以帶來積極的一面，但我們需要基礎設施來支持他們。」

為了應付前所未有的移民激增，聯邦政府已經關閉多個州的入境口岸，並重新指派人員來運走和處理移民，德州Maverick縣警警長Tom Schmerber表示，人口激增對當地經濟和社區產生了影響。

Schmerber說：「我這裡有我的社區，居民因為害怕而打電話來，有陌生人在社區內來來去去，執法部門面臨很大的壓力。」

來自Eagle Pass地區的數以百計移民，不僅被轉移到其他邊境市鎮，以緩解人口壓力，據警方稱，週末更有兩輛由德州開出的巴士，在芝加哥市郊將90多名移民送下車，然後他們乘坐火車進入市區，對於許多長途跋涉前往美國的人來說，回到自己國家已經不是一個選擇。

來自古巴的護士Milaidis Duarte Felipe說：「我會很高興，因為我將生活在一個公民權利受到尊重的自由國家，我從前住的地方並不是這樣的。」

一些美國高級官員預計，將於週三在墨西哥會見墨西哥總統，討論南部邊境移民激增的問題。

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