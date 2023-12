【全國新聞】德州南部每日逾萬人非法入境 無證移民危機處「臨界點」

【KTSF 朱慧琪報導】

德州南部邊境持續的移民危機正處於「臨界點」,最近每天都有超過一萬名移民非法越過美國和墨西哥邊境,為邊境官員帶來壓力。

到本月為止,聯邦官員通報7天平均數,每日有超過9,600名移民非法進入美國,是有史以來最高的紀錄之一。

Eagle Pass邊境聯盟代表Adriana Martinez說:「我在河流上與那些移民談過,他們說只想要更好的生活,我認為我們可以幫他們,而美國是需要更多工人,所以我認為,移民可以帶來積極的一面,但我們需要基礎設施來支持他們。」

為了應付前所未有的移民激增,聯邦政府已經關閉多個州的入境口岸,並重新指派人員來運走和處理移民,德州Maverick縣警警長Tom Schmerber表示,人口激增對當地經濟和社區產生了影響。

Schmerber說:「我這裡有我的社區,居民因為害怕而打電話來,有陌生人在社區內來來去去,執法部門面臨很大的壓力。」

來自Eagle Pass地區的數以百計移民,不僅被轉移到其他邊境市鎮,以緩解人口壓力,據警方稱,週末更有兩輛由德州開出的巴士,在芝加哥市郊將90多名移民送下車,然後他們乘坐火車進入市區,對於許多長途跋涉前往美國的人來說,回到自己國家已經不是一個選擇。

來自古巴的護士Milaidis Duarte Felipe說:「我會很高興,因為我將生活在一個公民權利受到尊重的自由國家,我從前住的地方並不是這樣的。」

一些美國高級官員預計,將於週三在墨西哥會見墨西哥總統,討論南部邊境移民激增的問題。

