【KTSF 毛皓延報導】

一名男子被發現陳屍在Daly City的BART捷運站,當局正調查死因。

BART捷運警察星期日約4點接報指,Daly City捷運站的停車場,有一名男子失去意識。

救援人員到場後,證實該名男子當場死亡,當局指正調查事件,初步認為死因沒有可疑,死者是28歲Hayward居民Kelvin Kamau。

The San Francisco Standard報導指,捷運警察的拘捕記錄顯示,一名同名同齡的男子,12月1日曾在西屋崙捷運站月台昏迷,他身上有拘捕令,被當局拘捕和接受強制治療,之後在12月10日,他再於Dublin/Pleasanton捷運站被拘捕。

今年以來捷運站發生多宗致命案件,很多都涉及濫藥,包括感恩節前就發生兩宗。

