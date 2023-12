【KTSF】

下星期一就是2024年元旦,舊金山(三藩市)交通局在本週日的除夕夜,將按照慣例提供免費公車服務。

這已經是舊金山Muni公車連續第24年在除夕夜提供免費服務,目的是希望民眾慶祝跨年喝酒狂歡之際,不需要自己開車。

免費Muni巴士從本週日晚上8點開始,一直到星期一清晨5點結束,夜間巴士也會加開班次,這段期間民眾可以免費搭乘。

跨年夜直到元旦凌晨2時15分,Mnui的地下輕軌列車都有免費列車服務。

當局提醒,乘客直接上下車即可,不需要刷路路通卡或手機app,否則還是會被扣車票錢。

