涉及吸毒案正接受調查的南韓演員李善均被發現在坐駕內身亡。

首爾警方早上十時許接報,一名男子昏迷在市中心一架私家車內,車內有炭爐。警員到場調查後證實事主是李善均,並指李善均在家中留有疑似遺書。

這名男演員日前捲入吸毒醜聞,被指多次在一名夜店女公關的家中吸食大麻等毒品。李善均作供時指控女公關欺騙他,不知道自己服用的是毒品,他兩次藥檢均為陰性。

48歲的李善均代表作包括奧斯卡得獎電影《上流寄生族》,飾演有錢人家的父親。

