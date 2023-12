【灣區新聞】聖荷西市長馬漢無家者安置計劃或推遲達標（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)上任即將屆滿一年,不過他就職以來積極推動的興建住宅安置無家可歸人士計畫,目標時程可能再度推遲。

興建住宅單位幫助無家可歸人士脫離紮營的生活,是馬漢擔任市長推動的主要焦點,他原本訂出今年年底前,要興建一千個新的住宅單位,來安置無家可歸人士,這個期限先前受到預算影響,已經推遲了六個月,延後到明年6月30日達標,不過這個期限可能又會再推遲。

根據南灣報章The Mercury News報導,馬漢對於為無家可歸者建造庇護所的步伐緩慢感到不安,明年將競選連任的馬漢,目前沒有競爭對手,自他上任以來,全力支持臨時式解決方案,來更快地解決無家可歸問題。

根據市長辦公室數據,今年以來,聖荷西市已經增加275個住宅單位安置無家可歸者,型態包括微型住宅、安全車輛停車場,以及旅館房間等,加上207個永久支援住宅點,等於今年一整年才完成馬漢提出一千個住宅目標的一半,剩下的一半,只剩半年的時間,是否能如期達標令人質疑。

儘管如此,聖荷西市府的措施還是出現成效,最新在5月份計算的無家可歸人數,比去年下降了11%,目前市府共營運500個微型住宅型態的庇護所,加上200個旅館房間,以及42個安全停車點,加上其他四個微型住宅場地等一共有788處,但安置住宅等候名單仍有高達400人。

