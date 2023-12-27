【灣區新聞】聖荷西市長馬漢無家者安置計劃或推遲達標（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）上任即將屆滿一年，不過他就職以來積極推動的興建住宅安置無家可歸人士計畫，目標時程可能再度推遲。

興建住宅單位幫助無家可歸人士脫離紮營的生活，是馬漢擔任市長推動的主要焦點，他原本訂出今年年底前，要興建一千個新的住宅單位，來安置無家可歸人士，這個期限先前受到預算影響，已經推遲了六個月，延後到明年6月30日達標，不過這個期限可能又會再推遲。

根據南灣報章The Mercury News報導，馬漢對於為無家可歸者建造庇護所的步伐緩慢感到不安，明年將競選連任的馬漢，目前沒有競爭對手，自他上任以來，全力支持臨時式解決方案，來更快地解決無家可歸問題。

根據市長辦公室數據，今年以來，聖荷西市已經增加275個住宅單位安置無家可歸者，型態包括微型住宅、安全車輛停車場，以及旅館房間等，加上207個永久支援住宅點，等於今年一整年才完成馬漢提出一千個住宅目標的一半，剩下的一半，只剩半年的時間，是否能如期達標令人質疑。

儘管如此，聖荷西市府的措施還是出現成效，最新在5月份計算的無家可歸人數，比去年下降了11%，目前市府共營運500個微型住宅型態的庇護所，加上200個旅館房間，以及42個安全停車點，加上其他四個微型住宅場地等一共有788處，但安置住宅等候名單仍有高達400人。

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