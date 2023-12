【KTSF】

聖誕日開彩的Powerball又沒有人中獎,所以週三晚上開彩的Powerball,累積稅前獎金將會高達6.85億元。

今次已經是本年度Powerball第四次累積獎金超過5億元以上,由於週一晚開獎的Powerball沒有彩票全中五個號碼加特別號碼,所以週三的Powerball累積多寶獎金,會去到稅前6.85億元。

若一票獨得而立即提取全部現金,可以取到約3.44億元。

