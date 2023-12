【中國新聞】中方反制美國涉疆人權報告 制裁機構、人員

【有線新聞】

中方就美方涉疆年度人權報告宣布採取反制措施,制裁美國一家機構和兩名個人,回應美方在報告中制裁中國官員和企業。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上稱堅決反對美方發布涉疆年度人權報告,中方根據反外國制裁法,對長期搜集涉疆敏感資訊的美國情報數據公司卡隆、卡隆公司調查主任許勐及前美國高等國防研究中心研究員莫格雷特採取反制措施,凍結有關公司和個人在中國境內財產,禁止他們入境中國,禁止中國境內的組織或個人與其進行有關交易、合作等活動。

毛寧說:「美方再次炮製散佈涉疆虛假敘事,以所謂新疆人權問題為借口,對中方官員和企業實施非法制裁,嚴重干涉中國內政、嚴重違反國際法和國際關係基本準則、嚴重抹黑中方形象、嚴重損害中方有關官員和企業的合法權益。中方對此堅決反對,予以強烈譴責,已向美方提出嚴正交涉。」

中方再次敦促美方停止對中國的污衊抹黑、撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁、停止實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」等錯誤法案,如果美方一意孤行,中方必將奉陪到底。

美國早前發表人權報告制裁兩名中國官員,指他們與新疆持續侵犯人權有關連,又限制三間中國企業入口,稱涉及強迫勞動。

