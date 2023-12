【全國新聞】暴風雪吹襲中部地區 陸空交通受影響

【KTSF 張擎鳳報導】

暴風雪吹襲國內中部地區,多地機場航空交通受阻,陸路交通也受影響。

從北達科他州的一場冰暴,到科羅拉多州的暴風雪,導致數十個機場有航班延誤和取消,週二多個州份受到冬季風暴的影響,大多是中部地區。

據追蹤網站FlightAware稱,截至週二中午,丹佛國際機場已有200個航班延誤,18個航班取消。

受到暴風雪吹襲,從丹佛都會區到科羅拉多州和堪薩斯州邊界的70號州際公路東行線一度要關閉。

暴風雪警告於週二在南達科他州、內布拉斯加州和堪薩斯州的西部地區,以及科羅拉多州和懷俄明州的東部地區生效。

由週一開始,惡劣天氣導致內布拉斯加州的一段80號公路發生多宗車禍,當局需要關閉約70英里的公路路段,並處理近150宗與惡劣天氣有關的事故。

在南達科他州,大雪和強風導致能見度低且路面濕滑,因此政府封閉超過200英里的90號州際公路。

在北達科他州,交通部也要關閉94號州際公路的部分路段,並且警告駕駛者不要上路。

隨著冬季風暴向東移動,東岸中部部分地區可能面臨洪水威脅,同時紐約市和波士頓等主要都會區正被大霧籠罩。

