【全國新聞】暴風雪吹襲中部地區 陸空交通受影響

December 27, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Unsplash)

【KTSF 張擎鳳報導】

暴風雪吹襲國內中部地區，多地機場航空交通受阻，陸路交通也受影響。

從北達科他州的一場冰暴，到科羅拉多州的暴風雪，導致數十個機場有航班延誤和取消，週二多個州份受到冬季風暴的影響，大多是中部地區。

據追蹤網站FlightAware稱，截至週二中午，丹佛國際機場已有200個航班延誤，18個航班取消。

受到暴風雪吹襲，從丹佛都會區到科羅拉多州和堪薩斯州邊界的70號州際公路東行線一度要關閉。

暴風雪警告於週二在南達科他州、內布拉斯加州和堪薩斯州的西部地區，以及科羅拉多州和懷俄明州的東部地區生效。

由週一開始，惡劣天氣導致內布拉斯加州的一段80號公路發生多宗車禍，當局需要關閉約70英里的公路路段，並處理近150宗與惡劣天氣有關的事故。

在南達科他州，大雪和強風導致能見度低且路面濕滑，因此政府封閉超過200英里的90號州際公路。

在北達科他州，交通部也要關閉94號州際公路的部分路段，並且警告駕駛者不要上路。

隨著冬季風暴向東移動，東岸中部部分地區可能面臨洪水威脅，同時紐約市和波士頓等主要都會區正被大霧籠罩。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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